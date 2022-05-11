السودان.. تكليف القوات المسلحة بمواجهة كل ما يمس هيبة الدولة

شهدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية انعقاد الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبحضور نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن و الدفاع.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية؛ فقد قال العميد الركن نبيل عبدالله علي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عقب الاجتماع أن اللجنة استعرضت الموقف الأمني والجنائي بالبلاد واتخذت عددا من القرارات، أبرزها توجيه القوات المسلحة وكافة القوات النظامية بجميع أنحاء البلاد بالتحرك الفوري والحاسم لإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي برزت مؤخرا بما يحفظ هيبة الدولة .

كما كلف الإجتماع القوات المسلحة بكافة المناطق والفرق والقوات النظامية، بالتعامل الحاسم والقانوني مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد.