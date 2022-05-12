جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا

وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا، مع الشركة المصرية الخليجية، إيماناً بدور جامعة عين شمس المحوري في القضايا العالمية والإقليمية والمحلية.

ويهدف البروتوكول الى التعاون العلمي والبحثي في مجال زراعة الجوجوبا في مصر والاستفادة من منتجاتها في تصنيع البتروكيماويات ومستحضرات التجميل واستخراج بعض المواد الفعالة التي تستخدم في المجال الطبي بالإضافة الى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالج والمياه المالحة بحيث تكون جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة بيت خبرة في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم (20) منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وتتحمل الشركة تكاليف الدراسة والنشر الدولي للأبحاث.

كما تطرق البروتوكول الى عمل مشروع مشترك بين الجامعة والشركة لزراعة 100 فدان بالوادي الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثي إرشادي.

كما اتفق الطرفان على تقديم مشروع الجوجوبا كأحد أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر المناخ الدولي الذي سوف يعقد بمصر 2022.

ويعتبر الجوجوبا من النباتات الواعدة في مصر والتي تواجه التغيرات المناخية كما انها تساعد على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالج بالإضافة الى مقاومتها للملوحة والجفاف.

وقد تم تشكيل فريق عمل من كليات الجامعة المختلفة للبدء في تنفيذ البروتوكول.

وجاء ذلك بحضور السيد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء كليات (الزراعة – العلوم – الطب – الهندسة – الصيدلة)، والمهندس إسماعيل محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

والجدير بالذكر أنطلق منتدى شباب الباحثين الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، في دورته الثامنة، تحت عنوان: "الدراسات الإنسانية والرقمنة بين النظرية والتطبيق"، امس الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى اليوم الخميس.

المنتدى يعقد تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية، وبإشراف من الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن موضوع منتدى هذا العام يأتي متسقا مع الخطوات التي اتخذتها كلية الالسن في العامين الأخيرين لتطوير برامجها الدراسية على مستوى الدراسات العليا حيث فعلت الكلية برنامج تكنولوجيا الترجمة في العام الجامعي 2020- 2021 كأحد البرامج البينية التي تجمع بين تخصص الترجمة ومجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المساعدة في عملية الترجمة.

وأشارت إلى أنه جاء اختيار موضوع المنتدى؛ ليتواكب مع الاتجاهات الحديثة في الدراسات الإنسانية عموما وفي دراسات اللغة والادب والترجمة بشكل خاص.