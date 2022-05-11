مرثا محروس تدين مقتل الصحفية الفلسطينية: إذا استطاعوا اغتيالها فلن يمحو كلماتها

أدانت النائبة مرثا محروس رئيس لجنة بناء السلام في البرلمان الدولي للتسامح والسلام وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقتل الصحفية الفلسطينية حيث قالت إذا استطاعوا اغتيالها لم يستطيعوا محو كلماتها ومواقفها معبرة " المقاومة ستستمر" كما وجهت عزائها قائلة أعزي الأمة العربية في هذه الجريمة الشنيعة.



واستنكرت "رئيس لجنة السلام" الحادثة مؤكدة أن هذا يعد تعدي صريح علي حق مزاولة المهنة الصحفية والإعلامية بدم بارد بالإضافة إلي أنه يمثل نقطة سوداء في قوانين ومبادئ السلام الدولي لافتة أن لكل فعل رد فعل .



كما اضافت "محروس" أن التعدي علي القانون الدولي له عواقب ويجب أن يتم اتخاذ اجراءات قوية حيال هذا لاسيما دور الجامعة العربية فلابد من اتخاذ إجراءات حامية للمواطنين أيضا.

وأشارت "عضوة البرلمان المصري" أن هذه الجريمة كما زلزلت القلوب ربما تحدث تغيير نوعا ما في تحديد مصير الوضع في فلسطين منوهة أن يوميا القدس المحتلة تتعرض لجرائم مماثلة حتي تم تجريدها من أبسط حقوقها الاجتماعية والوطنية.