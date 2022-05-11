محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسر طالبتي حادث المطار

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء مساء، واجب العزاء لأسر الفتيات الذين توفوا في حادث سيارة على طريق "بورسعيد _ دمياط"، الطالبة رنا عمر شرف والطالبة جنى تيسير مزروع، وذلك خلال مشاركته في سرادق العزاء بمنزل الأسر.

الغضبان يقدم التعازى لاهل بورسعيد فى فقيدتا حادث المطار

كما تقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة إلى أهل بورسعيد وأسر الفتيات، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابات بالشفاء العاجل.

الغضبان يقدم التعازى لاهل بورسعيد فى فقيدتا حادث المطار

وكان محافظ بورسعيد نعى أمس الفتيات ضحايا حادث سيارة على طريق بورسعيد _ دمياط، كما أكد محافظ بورسعيد على أنه يتابع مع فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد حالة الفتيات المصابات أثناء تلقي العلاج بالمستشفى بصفة مستمرة، ووجه باستمرار توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم على أعلى مستوى، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة والمعدن الأصيل الذي ظهر واضحًا بين أبناء بورسعيد فور وقوع الحادث وحتى الآن.