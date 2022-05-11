عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسر طالبتي حادث المطار

الغضبان يقدم التعازى
الغضبان يقدم التعازى لاهل بورسعيد فى فقيدتا حادث المطار

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الأربعاء مساء،  واجب العزاء لأسر الفتيات الذين توفوا في حادث سيارة على طريق "بورسعيد _ دمياط"، الطالبة رنا عمر شرف والطالبة جنى تيسير مزروع،  وذلك خلال مشاركته في سرادق العزاء بمنزل الأسر.

الغضبان يقدم التعازى لاهل بورسعيد فى فقيدتا حادث المطار

محافظ بورسعيد: طفرة في المشروعات الخدمية والتنموية بجميع الأحياء

كما تقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة إلى أهل بورسعيد وأسر الفتيات، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابات بالشفاء العاجل.

الغضبان يقدم التعازى لاهل بورسعيد فى فقيدتا حادث المطار

وكان محافظ بورسعيد نعى أمس الفتيات ضحايا حادث سيارة على طريق بورسعيد _ دمياط، كما أكد محافظ بورسعيد على أنه يتابع مع فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد حالة الفتيات المصابات أثناء تلقي العلاج بالمستشفى بصفة مستمرة، ووجه باستمرار توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم على أعلى مستوى، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة والمعدن الأصيل الذي ظهر واضحًا بين أبناء بورسعيد فور وقوع الحادث وحتى الآن.

الغضبان يقدم التعازى لاهل بورسعيد فى فقيدتا حادث المطار
بورسعيد محافظ بورسعيد الرعاية الصحية الخدمات الطبية هيئة الرعاية الصحية طريق بورسعيد اللواء عادل الغضبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

حسسيهم بتعب أبوهم .. قصة بكاء طارق الشيخ بسبب زوجته وأبنائه |فيديو

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: طفرة في المشروعات الخدمية والتنموية بجميع الأحياء

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بديوان عام حي العرب

تعليم بورسعيد: 5177 طالبا بالصف الأول الثانوي تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا

الغضبان يوجه بتكثيف الجهود لإعمار مدينة بورسعيد الجديدة| صور

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير الممشى السياحي

الآلاف من أهالي بورسعيد يشيعون جثامين ضحايا حادث المطار |صور

محافظ بورسعيد ينعى الطالبات ضحايا حادث طريق المطار.. والتربية والتعليم تنعى فقيدتيها

النيابة تصرح بدفن ضحيتي حادث بورسعيد ومثول 3 مصابات للرعاية الطبية

ترشيحاتنا

مبروك عطية : الترحم على الأموات يكون للجميع والقبول متروك لله تعالى

بعد خماسية مان سيتي.. ترتيب الدوري الإنجليزي

تحقيق جيش الاحتلال : شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران فلسطينية

تبدأ غدا.. الوطنية للإعلام: تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور لمحاور الحوار الوطني

بعد رباعية دي بروين.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

توهج دي بروين.. مانشستر سيتي يكتسح ولفرهامبتون بخماسية ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ