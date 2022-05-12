دار الإفتاء: اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الحق والوطن

دعت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالرحمة لشهداء الوطن والحق.

محاربة الإرهاب

وأشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في بيانه أمس تعقيبا على استشهاد الجنود المصريين ببسالة وشجاعة أبطال القوات المسلحة البواسل فى توجيه الضربات القاصمة وملاحقة العناصر الإرهابية ،و استمرار جهودها فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

ونعى مفتي الجمهورية في بيان له مساء الأربعاء، شهداء عمليات الملاحقات والمداهمات الذين قدموا أرواحهم بطيب خاطر فداء لمصرنا الغالية ، ليسطروا بدمائهم الطاهرة صفحة جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجددوا العهد في التضحية والفداء في الحفاظ على تراب وطننا الغالي.

كما تقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وبسالة لعملياته الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعاً عن مصرنا الغالية.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

يذكر أن المتحدث العسكري أكد في بيان له أنه ثأراً لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية ، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية ، كما نجحت القوات المسلحة فى إكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قواتنا ، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية" .

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح أمس من إكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل (7) عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان ؛ ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و(4) جنود كما أصيب جنديين أخرين .

حكم الترحم على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وحول بيانه حكم الترحم على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة،التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، قال مبروك عطية إن الترحم يكون للجميع وليترك أمر القبول لله تبارك وتعالى.

وبين مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: “أنت تدعي بالرحمة ومن الشهداء المسلمين من سيدخل جهنم منهم من قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، والشهيد ربنا يقول له كنت تقاتل ليقال وقد قيل، ومن يطعم ليقال كريم، إن لم يكن عمله فيه إخلاص”.