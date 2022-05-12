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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالخطأ.. زوج يصيب زوجته بطلق ناري في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل في نهاية العشرينات من العمر، بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالساق اليُسرى؛ إثر خروج طلق ناري عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة زوجها، أثناء فضها مشاجرة بينه وبين شقيقها، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (سحر ع ا- 27 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة مركز طما)، مصابه بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالساق اليسرى، إدعاء طلق ناري.

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وبالانتقال والفحص وبسؤالها أفادت حدوث مشاجرة بين زوجها المدعو (حسن م ع م- 34 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية وبين شقيقها المدعو حماده ع ا- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بسبب خلافات مالية بينهما وأثناء ذلك خرجت طلقة من سلاح ناري كان بحوزة زوجها المذكور عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها.

وتم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وأفاد شقيق المصابه بما جاء بأقوال شقيقته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طلق مشاجرة الخطأ سلاح

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