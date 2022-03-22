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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طلق سعاد حسني بعد 6 أشهر.. أسرار بحياة زكي فطين عبد الوهاب

زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب وسعاد حسني

توفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذى أصيب به مرتين.

سرطان المخ

فى فبراير الماضى، أعلن الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن إصابته بمرض السرطان فى المخ وكشف عن كواليس المرض الذى تم اكتشافه فى مرحلة خطيرة، حيث كان من الدرجة الرابعة.

وقال زكى فطين عبد الوهاب، عبر صفحته على “فيسبوك”: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء".

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محطات صعبة

حياة زكي فطين عبد الوهاب مليئة بالمحطات القاسية التي أوجعته وتركت له جرحا لم تداوه الأيام، لمعرفة المزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

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