أخبار التكنولوجيا| أجهزة آي بود القديمة تباع على موقع eBay بسعر باهظ.. سوني تطلق هاتف Xperia 1 Mark IV بتقنيات ثورية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

رويترز: هجوم إلكتروني من موسكو سبق غزو روسيا لـ أوكرانيا بدقائق



أعلنت وكالة رويترز أن اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا سبقها هجمات إلكترونية روسية المتتابعة على أوكرانيا حيث استمر الهجوم الإلكتروني لبضع دقائق قبل الغزو.

أسوس تطلق لاب توب جديد فائق السرعة.. مميزات Vivobook Pro 14X



أعلنت شركة أسوس Asus التايوانية، عن لاب توب VivoBook Pro 14X notebook، والذى يأتى بإمكانات فريدة للغاية من شاشة بجودة فائقة وأداء قوى وسريع .

بتقنيات ثورية.. سوني تزود أحد هواتف "إكسبيريا" بقدرات تصويرية احترافية



كشفت شركة سوني Sony، عن أحدث إصدارات سلسلة "إكسبيريا" والذي تطلق عليه اسم Xperia 1 Mark IV، ويمتاز بقدرات تصويرية فائقة تتضمن إمكانيات تتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو والأفلام والموسيقى والألعاب.

بكاميرا فائقة الدقة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra



تقوم شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة بوضع اللمسات الأخيرة من أجل تطوير هاتفها الفلاجشيب القادم Galaxy S23 Ultra، حيث تم الكشف أن الهاتف سيقدّم كاميرا بدقة 200 ميجا بكسل بعد انتهاء سامسونج من تطوير مستشعر الكاميرا. ومن المتوقع الإعلان عن الهاتف الذكي في بداية عام 2023 القادم ، وذلك وفقًا لـ ETNews الكورية الجنوبية.

أعلنت شركة نتفليكس Netflix الأمريكية لخدمات البث الشهر الماضي عن تسجيل أول انخفاض في عدد المشتركين لها منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو ما أثر على نمو الإيرادات بالمنصة، مما دفع نتفليكس للقيام ببعض التغييرات الجديدة في المنصة من أجل زيادة الإيرادات، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

أداة جديدة من جوجل تسهل على الناشرين بأوروبا تحصيل أموال مقابل محتواهم



عقدت عملاقة التكنولوجيا شركة جوجل الأمريكية، عددا من الاتفاقيات مع أكثر من 300 ناشر للأخبار في نطاق الاتحاد الأوروبي بألمانيا والمجر وفرنسا والنمسا وهولندا وأيرلندا، والتي من شأنها أن تسمح لها بنشر مقتطفات من قصصهم على البحث.

بعد إعلان آبل وقف إنتاجه.. أجهزة "آي بود" القديمة تباع على موقع eBay بالآف الدولارات

أعلنت شركة آبل Apple، هذا الأسبوع أنها ستوقف إنتاج أجهزة "آي بود" iPod، أحد أكثر منتجاتها نجاحا والذي أحدث ثورة في طريقة استماع المستخدمين للموسيقى على مدار أكثر 20 عاما.