أسوس تطلق لاب توب جديد فائق السرعة.. مميزات Vivobook Pro 14X

أعلنت شركة أسوس Asus التايوانية، عن لاب توب VivoBook Pro 14X notebook، والذى يأتى بإمكانات فريدة للغاية من شاشة بجودة فائقة وأداء قوى وسريع .

وبحسب موقع Gizmochina فإن لاب توب أسوس VivoBook Pro 14X يأتي بشاشة من نوع OLED قياس 14.5 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز حيث تعتبر الشاشة قادرة على عرض أفضل الألوان سواء في الألعاب أو العمل أو الترفيه، وتغطي 100 % من التدرج اللوني DCI-P3.

مواصفات لاب توب أسوس VivoBook Pro 14X

ويعمل لاب توب أسوس VivoBook Pro 14X بمعالج إنتل من الجيل الثاني عشر 12th gen Intel Core i9-12900H أو 12th gen Core i7-12700H مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5، و سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرا بايت.

كما يتضمن لابتوب أسوس VivoBook Pro 14X جميع منافذ الإدخال والإخراج الضرورية حيث يوجد منفذ HDMI® 2.1 ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A ، ومنفذين USB 2.0 Type-A، ومنفذ ThunderboltTM 4 USB-C للشحن السريع.

مواصفات لاب توب أسوس VivoBook Pro 14X

بالإضافة إلى أنه مزود بوجود قارئ بطاقات microSD الذي يتيح التبادل السريع للبيانات بسرعة تصل إلى 50 ميجابايت في الثانية. ويعمل اللابتوب ببطارية قوية ومدعم بخاصية الشحن السريع بقدرة 70 واط حيث يمكن شحنها بنسبة 50 ٪ في 30 دقيقة فقط.

و يحاول لابتوب أسوس VivoBook Pro 14X في الأساس المنافسة مع العلامات التجارية الأخرى الرائدة مثل آبل Apple و HP حيث يأتي بمواصفات خارقة ويختلف تصميمه الخارجي عن أجهزة اللابتوب الأخرى من نفس السلسلة فهو مصنوع بالكامل من المعدن مع وجود اللوجو المميز في الخلف.

ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بداية من شهر يوليو في العام الجاري، بينما لم تعلن الشركة أي تفاصيل عن سعر البيع.