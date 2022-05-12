أداة جديدة من جوجل تسهل على الناشرين بأوروبا تحصيل أموال مقابل محتواهم

عقدت عملاقة التكنولوجيا شركة جوجل الأمريكية، عددا من الاتفاقيات مع أكثر من 300 ناشر للأخبار في نطاق الاتحاد الأوروبي بألمانيا والمجر وفرنسا والنمسا وهولندا وأيرلندا، والتي من شأنها أن تسمح لها بنشر مقتطفات من قصصهم على البحث.

وبحسب ما ذكره موقع Engadget التقني، أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية “جوجل” عن التطور في منشور مدونة، حيث أطلقت أيضًا أداة جديدة من شأنها أن تسهل على الكثير من ناشري الأخبار في أوروبا الحصول على أموال مقابل محتواهم.

الاتحاد الأوروبي يلزم جوجل بالدفع مقابل نشر الأخبار

وأوضحت “جوجل” أن الأداة الجديدة ستقوم بالتسهيل على مواقع بث الأخبار في أوروبا الحصول على إيرادات بشكل أكبر مقابل المحتوى الذي سيقدمونه، وأشارت إلى أن جميع العروض المقدمة تأتي في إطار البرنامج متوافقة مع قواعد ترخيص المحتوى بموجب التوجيه الأوروبي لحقوق الطبع والنشر.

ويمكن للناشرين العثور على الأداة الجديدة التي تقدمها جوجل لمعاينة الأخبار الموسعة (ENP)، داخل وحدة تحكم البحث، والتي ستتضمن معلومات حول طريقة الاشتراك والغرض منه وكيفية تقديم التقييمات وكيف يمكنهم الاشتراك به، وبعد ذلك و سيكون للمشاركين في الخدمة الجديدة حق التحكم الكامل فيما سيظهر في البحث، بالإضافة إلى كيفية معاينة المحتوى الخاص بهم وتغيير تفضيلاتهم في أي وقت.

وذلك وفقا لقانون حقوق الطبع والنشر المثير للجدل، الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2019، والذي يطالب مجمعي الأخبار مثل “جوجل” بدفع مبلغ من المال للمسئولين عن المحتوي المنشور على منصتها الذي يتجاوز الكلمات الفردية أو المقتطفات القصيرة.

وبعد مرور عام، أنشأت أستراليا مدونة سلوك إلزامية تتطلب أيضا من الشركات أن تدفع للمنافذ الإخبارية عندما تستخدم محتواها.

واستجابت شركة جوجل في البداية والتزمت بتنفيذ قواعد قانون الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بإزالة معاينات الأخبار في فرنسا عندما بدأت الدولة في تنفيذ ذلك القانون، ولكن فيما بعد غيرت عملاق التكنولوجيا نهجها في النهاية وبدأت في إبرام صفقات للدفع للناشرين مقابل محتواها في جميع أنحاء أوروبا وأستراليا.