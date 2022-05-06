جوجل ترسل بديل "يوتيوب" الشهير إلى مقبرة التطبيقات في أغسطس

قررت شركة جوجل Google، إيقاف تشغيل ودعم تطبيق مشاهدة الفيديوهات المصغر "يوتيوب جو" YouTube Go، وإرساله إلى مقبر التطبيقات الخاصة بها اعتبارا من شهر أغسطس.

وحسبما أعلنت المنصة المملوكة لشركة "جوجل" في بيان لها عبر منتديات المجتمع الخاصة بها، إنها سيتم إغلاق تطبيق "يوتيوب جو" YouTube Go، وأوصت منصة الفيديو مستخدمي التطبيق بالتبديل إلى تطبيق "يوتيوب" YouTube الرئيسي على هواتف أندرويد، أو زيارة الموقع الإلكتروني "يوتيوب دوت كوم" في المتصفحات الخاصة بهم.

ما هو تطبيق “يوتيوب جو”؟

وقد أطلقت شركة "جوجل"، تطبيق YouTube Go في عام 2016، كتطبيق مطور وبديل خفيف لتطبيق "يوتيوب" الشهير، للأجهزة منخفضة التكلفة، من أجل تقديم تجربة أفضل لمشاهدة الفيديوهات عبر الهواتف الذكية.

وعندما تم تقديم YouTube Go قبل خمس سنوات، كان يفتقر إلى قدرة المستخدمين على التعليق ونشر وإنشاء المحتوى أو استخدام Dark Mode على الإطلاق، ومع ذلك، استثمرت "جوجل" في تحسين التطبيق المصغر من يوتيوب وأصبحت كل هذه الميزات جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للفيديو كي تجعله يعمل بشكل أفضل في هذه البيئات.

وأكدت "جوجل" أيضا أن تطبيق "يوتيوب" الرئيسي، حصل على بعض التحسينات فيما يتعلق بالأداء، خاصة على الأجهزة المنخفضة المواصفات، ولن يشكل تطبيق YouTube العادي عبئًا على الاتصال أو أسعار البيانات في المستقبل، كما توجد أيضًا ضوابط إضافية لتقليل استخدام البيانات، والتي ستساعد المشاهدين بخطط محدودة.

مقبرة “جوجل” أول مقبرة إلكترونية

الجدير بالذكر، أن "مقبرة جوجل" أو Google Graveyard، هي أول مقبرة إلكترونية، أعلنت عنها شركة جوجل لوضع التطبيقات و الخدمات التي تغلقها الشركة، و أو الخدمات والمواقع التي لم تتمكن من تحقيق الأهداف الخاصة بها، ومن أبرز التطبيقات التي تم إرسالها لمقبرة جوجل تطبيق Hangoute، وGoogle Hire، وcloud print.