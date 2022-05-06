عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل ترسل بديل "يوتيوب" الشهير إلى مقبرة التطبيقات في أغسطس

تطبيق “يوتيوب جو”
تطبيق “يوتيوب جو”

قررت شركة جوجل Google، إيقاف تشغيل ودعم تطبيق مشاهدة الفيديوهات المصغر "يوتيوب جو" YouTube Go، وإرساله إلى مقبر التطبيقات الخاصة بها اعتبارا من شهر أغسطس.

وحسبما أعلنت المنصة المملوكة لشركة "جوجل" في بيان لها عبر منتديات المجتمع الخاصة بها، إنها سيتم إغلاق تطبيق "يوتيوب جو" YouTube Go، وأوصت منصة الفيديو مستخدمي التطبيق بالتبديل إلى تطبيق "يوتيوب" YouTube الرئيسي على هواتف أندرويد، أو زيارة الموقع الإلكتروني "يوتيوب دوت كوم" في المتصفحات الخاصة بهم.

 

جوجل تستعد لإطلاق سماعاتها الجديدة Pixel Buds Pro قريبا

جوجل تحذر الملايين من مستخدمي "كروم": "حدثوا متصفح الويب سريعا"

 

ما هو تطبيق “يوتيوب جو”؟

وقد أطلقت شركة "جوجل"، تطبيق YouTube Go في عام 2016، كتطبيق مطور وبديل خفيف لتطبيق "يوتيوب" الشهير، للأجهزة منخفضة التكلفة، من أجل تقديم تجربة أفضل لمشاهدة الفيديوهات عبر الهواتف الذكية.

وعندما تم تقديم YouTube Go قبل خمس سنوات، كان يفتقر إلى قدرة المستخدمين على التعليق ونشر وإنشاء المحتوى أو استخدام Dark Mode على الإطلاق، ومع ذلك، استثمرت "جوجل" في تحسين التطبيق المصغر من يوتيوب وأصبحت كل هذه الميزات جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للفيديو كي تجعله يعمل بشكل أفضل في هذه البيئات.

وأكدت "جوجل" أيضا أن تطبيق "يوتيوب" الرئيسي، حصل على بعض التحسينات فيما يتعلق بالأداء، خاصة على الأجهزة المنخفضة المواصفات، ولن يشكل تطبيق YouTube العادي عبئًا على الاتصال أو أسعار البيانات في المستقبل، كما توجد أيضًا ضوابط إضافية لتقليل استخدام البيانات، والتي ستساعد المشاهدين بخطط محدودة.

مقبرة “جوجل” أول مقبرة إلكترونية

الجدير بالذكر، أن "مقبرة جوجل" أو Google Graveyard، هي أول مقبرة إلكترونية، أعلنت عنها شركة جوجل لوضع التطبيقات و الخدمات التي تغلقها الشركة، و أو الخدمات والمواقع التي لم تتمكن من تحقيق الأهداف الخاصة بها، ومن أبرز التطبيقات التي تم إرسالها لمقبرة جوجل تطبيق Hangoute، وGoogle Hire، وcloud print.

جوجل يوتيوب يوتيوب جو تطبيق يوتيوب إغلاق يوتيوب جو إغلاق تطبيق يوتيوب يوتيوب دوت كوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

احذر.. تحديث زائف من مايكروسوفت يتسبب بإغلاق أجهزة ويندوز 10

داعم لتقنية الجيل الخامس.. مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T

سعر ومواصفات Vivo T1 Pro.. فيفو تطلق هاتف متطور رخيض الثمن بمواصفات ممتازة

تسريبات تكشف التفاصيل الكاملة لـ هاتف أوبو Oppo Reno8 Lite

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة صالح سليم.. 7 محطات صنعت أسطورة مايسترو الأهلي

حذر منه خبراء الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

الأكثر كفاءة.. محرك Hurricane يغزو أسطول ستيلانتس والبداية مع جيب جراند واجونير 2022

جوجل ترسل بديل "يوتيوب" الشهير إلى مقبرة التطبيقات في أغسطس

مصرع 3 وإصابة 11 اخرين في تصادم مروع بين نقل وميني باص بالدائري الإقليمي.. صور

فاتورة بالأعطال.. التزامات مراكز الخدمة والصيانة بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ