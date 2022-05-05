جوجل تستعد لإطلاق سماعاتها الجديدة Pixel Buds Pro قريبا

كشفت التسريبات أن شركة جوجل Google الرائدة الأمريكية تستعد لإطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة Pixel Buds Pro قريبا، حيث يمكن الإعلان عنها في مؤتمر جوجل الضخم قريبا I/O 2022 الذي سيتم انعقاده في شهر مايو الجاري.

وبحسب ما نشر موقع androidpolice، ستأتي السماعات اللاسلكية من Pixel Buds Pro، بألوان الأحمر ولون الكربون الفحمي واللون الليموني، بالإضافة إلى اللون الضبابي المشوش.

جوجل تستعد لإطلاق سماعاتها الجديدة Pixel Buds Pro

على الرغم من أنه لم تصدر أي تصريحات أو حتى تسريبات أخرى محددة حول هذه السماعات اللاسلكية من جوجل Pixel Buds Pro، فإن منتجًا جديدًا مثل هذا سيكون له معنى كبير، بسبب اقتناء جوجل سابقًا لشركة Dysonics الصوتية ثلاثية الأبعاد وعملها على الصوت المكاني وتتبع الرأس في Android 13.

ومن المتوقع أن تأتي سماعات جوجل Google Pixel Buds Pro نسخة مطورة من Pixel Buds A.

وتتميز هذه السماعات TWS بمحركات ديناميكية 12 مم، وهي مصنفة IPX4 لمقاومة العرق والماء، بالإضافة إلى أنها تقوم بالحد من الضوضاء السلبية، وتستخدم ميكروفونات التكوين الشعاعي، ويمكن استخدامها للوصول إلى مساعد جوجل من خلال الأوامر الصوتية.

كما توفر سماعات جوجل Pixel Buds A خاصية Adaptive Sound لضبط مستوى الصوت بناءً على البيئة المحيطة.

وتعمل السماعات عبر اتصال Bluetooth V5، وتقدم ترجمة فورية بأكثر من 40 لغة عند إقرانها بهاتف Pixel أو جهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث.