لأول مرة.. نتفليكس تعرض الإعلانات على منصتها

أعلنت شركة نتفليكس Netflix الأمريكية لخدمات البث الشهر الماضي عن تسجيل أول انخفاض في عدد المشتركين لها منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو ما أثر على نمو الإيرادات بالمنصة، مما دفع نتفليكس للقيام ببعض التغييرات الجديدة في المنصة من أجل زيادة الإيرادات، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وتضطر نتفليكس حاليا بسبب الضغوطات والتحديات التي تعرضت لها لاتخاذ قرارات طالما حاربت ضدها حيث صرحت نتفليكس بأن الإعلانات التجارية لن ترى أبدًا على منصتها، بينما تعمل نتفليكس حاليا على إدراج فئة اشتراك مدعومة بالإعلانات بأسعار مخفضة بحسب ما نشر موقع the verge.

نتفليكس تقوم بعرض الإعلانات على منصتها

ويأتي هذا القرار بعد أن خسرت نتفليكس لأول مرة ٢٠٠ ألف مشترك خلال بداية عام ٢٠٢٢، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، كما أفادت التوقعات أنها يمكن أن تخسر ٢ مليون مشترك إضافيين خلال الأشهر المقبلة

كما يحاول المسؤولون بـ نتفليكس البدء في اتخاذ قرارات صارمة للمشتركين الذين يقومون بتوزيع كلمات المرور لغير المشتركين، حيث قدرت الشركة أن أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم كلمة مرور مشتركة بدون دفع اشتراك.

وبدأت نتفليكس بالفعل في اختبار فرض رسوم لمشاركة كلمات المرور في ٣ دول على مستوى العالم وهم تشيلي وكوستاريكا وبيرو مما أثار غضب الكثير من الناس.

وستقوم نتفليكس بعرض الإعلانات على المنصة بجانب منع مشاركة كلمة المرور بين المشتركين جنبا إلى جنب، لرفع إيرادات المنصة، وبحسب التوقعات ربما ستصدر خدمة عرض الإعلانات في نهاية العام الجاري.