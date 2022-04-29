نتيجة لرفع أسعار خدماتها.. نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك

بدأت شركة البث التليفزيوني، نتفليكس Netflix، تسريح عدد من موظفيها لخفض التكاليف في محاولة لتلافى الخسائر التى حدثت للشركة بعد قيامها برفع الأسعار بشكل كبير مما أدى لخسارة الشركة مئات الآلاف من المشتركين.

وبحسب صحيفة Los Angeles Times فإن عدد من موظفى نتفليكس قالوا إنهم تم تسريحهم فور ظهور نتائج الربع الأول من إيرادات الشركة، والتى أظهرت إلغاء أكثر من 200 ألف مستخدم لاشتراكاتهم بالمنصة.



ورفضت شركة نتفليكس Netflix الكشف عن عدد الوظائف التي تم إلغاؤها، إلا أن بعض الموظفين الذين تم تسريحهم كانوا يعملون لصالح نتفليكس منذ أقل من عام.

وكتبت الموظفة Evette Dionne مديرة التحرير والنشر السابقة في شركة نتفليكس على موقع تويتر: "لقد عملت في شركة نتفليكس منذ سبعة أشهر لتتركنى الشركة أنا ومجموعة من الموهوبين الآخرين اليوم".

وخسرت نتفليكس خلال الأيام القليلة الماضية مئات الآلاف من المشتركين وبحسب الإحصاءات من المتوقع أن تخسر نتفليكس أكثر من مليوني مشترك في الربع الثاني من العام الحالي 2022، حيث تأتى هذه الخسارة الكبيرة بسبب قرارات الشركة الأحدث بمنع المستخدمين مشاركة كلمات المرور بين الأصدقاء والعائلة.