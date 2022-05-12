نانسي صلاح: روجينا إنسانة جميلة.. ومكالمتها سبب قبولي مسلسل انحراف

قالت الفنانة نانسي صلاح، إنها ترشحت لمسلسل انحراف للنجمة روجينا، من خلال مكالمة هاتفية استقبلتها من روجينا.

وأضافت نانسي صلاح، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، انها سبق وتعاونت مع روجينا من خلال مسلسل أسود فاتح، لافتة إلى أن روجينا شخصية جميلة، وعلقت: «أنا أعرف روجينا الإنسانة بره روجينا الفنانة، وفضلت معاها وقت كبير في بيروت خلال تصوير مسلسل أسود فاتح وحبيتها على المستوى الشخصي بطريقة لن تتخيلوها فهي انسانة جميلة وكفاية ضحكتها الحلوة».

وتابعت نانسي صلاح، أنها لم تتردد في قبول مسلسل انحراف بعد مكالمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز وأحمد شاكر، مشيرة إلى أنها ذهبت بعدما قرأت حلقتين من المسلسل، وصورت مشاهدي في يومين بس».

صناع مسلسل انحراف في ضيافة صدى البلد

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة الجمعة 22 أبريل، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي لعام 2022.

وحضر المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل إسلام غنيم، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.