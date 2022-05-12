نانسي صلاح: بحب الأظفال.. وبكيت بسبب قتلهم في مسلسل انحراف

قالت الفنانة نانسي صلاح، انها تركت اختيار ملابس شخصيتها «هدير» في مسلسل انحراف، للمخرج والمؤلف لافتة إلى أنها كانت حريصة على عدم الظهور بمكياج في المشاهد لأنها تجسد دور فتاة تبيع العيش.

واضافت نانسي صلاح، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «رفضت المكياج والشعر في المسلسل لأن بائعة العيش تظهر بدون المكياج وأحيانا وجهها يكون به تشققات، وأنا كنت بنزل سوق السيدة زينب مع أختي لنشتري وكنت أرى بعيني شخصيات مشابهة لشخصية هدير التي لعبتها، فمكانتش بالنسبالي صعبة اني استحضرها لأني تعاملت مع شخصيات مماثلة لها».

وأشارت نانسي صلاح إلى أنها تعشق الأطفال، وتأثرت من مشهد قتل الأطفال في المسلسل وكأنها أمهم هدير بالفعل، وعلقت: «أنا شخصية بتعشق الأطفال وما استحملش حد يلمس طفل ».

صناع مسلسل انحراف في ضيافة صدى البلد

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة الجمعة 22 أبريل، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي لعام 2022.

وحضر المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل إسلام غنيم، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.