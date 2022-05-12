تفشي كورونا يغلق أبواب متحف القصر الإمبراطوري في الصين

أعلن متحف القصر الإمبراطوري الصيني أمس الأربعاء أنه سيغلق أبوابه موقتًا اعتبارًا من اليوم الخميس.

وتستند هذه الخطوة إلى الوضع الحالي لكوفيد-19 في بكين وتهدف إلى زيادة الحد من مخاطر انتقال الفيروس الناجم عن حركة الناس.

وقال المتحف، المعروف أيضًا باسم المدينة المحرمة، إن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر.

وسجلت الصين، اليوم الخميس، 1917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 237 ظهرت عليها أعراض و 1680 حالة بدون أعراض ، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية يوم الخميس.

وذلك مقارنة بـ 1927 حالة في اليوم السابق، منها 324 مصاحبة بأعراض و 1603 إصابة بدون أعراض، والتي تحسبها الصين بشكل منفصل.

كما أبلغت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل خمس وفيات جديدة ليرتفع عدد القتلى إلى 5203.

وأكد البر الرئيسي للصين تسجيل 220.958 حالة إصابة بفيروس كورونا.

علقت الصين، أمس الأربعاء، على تصريح منظمة الصحة العالمية حول عدم فعالية سياسة "صفر- كوفيد"، ووصفته بأنه "غير مسؤول".

وحذفت الصين منشورا للأمم المتحدة من على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي التابع لها وردت فيه تصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية قال فيها إن سياسة صفر كوفيد التي تطبقها الصين غير مستدامة وذلك بعد فترة وجيزة من نشره.

كما عطل ويتشات، خاصية مشاركة منشور مماثل للأمم المتحدة.

ويخضع رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للرقابة على الإنترنت في الصين بعد التشكيك في استدامة سياسة "صفر- كوفيد" في البلاد.

وقال تيدروس في إفادة إعلامية يوم الثلاثاء: "عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد أنها مستدامة، بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نترقبه في المستقبل"، مشيرًا إلى زيادة انتقال أوميكرون. .

وقال 'لقد ناقشنا هذه القضية مع الخبراء الصينيين وأشرنا إلى أن النهج لن يكون مستدامًا ... أعتقد أن التحول سيكون مهمًا للغاية'.

ونشرت الأمم المتحدة تصريحاته على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها باللغة الصينية، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة من المستخدمين الصينيين.

وجاءت الانتقادات من تيدروس، الذي اتهم بأنه قريب جدًا من الصين في وقت سابق من الوباء، بعد أيام فقط من تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بمضاعفة السياسة و "النضال بحزم" ضد جميع المنتقدين.