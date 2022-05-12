فنلندا تعلن نيتها الانضمام إلى حلف الناتو

أعلن الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، اليوم الخميس، أن فنلندا عليها التقدم بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال نينيستو ومارين في بيان مشترك: "على فنلندا التقدم بدون تأخير بطلب الانضمام إلى حلف الناتو. نأمل أن تُتخذ الخطوات الوطنية اللازمة لاعتماد هذا القرار في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف البيان أن عضوية فنلندا في حلف الناتو، ستساهم في تعزيز أمنها.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن "فنلندا تفي بجميع متطلبات ومعايير عضوية الناتو وتعتبر شريكة قوية للحلف على صعيد الأمن والدفاع".

واعتبر وزير الخارجية الفنلندي أن "الاتحاد الأوروبي تعرض لأزمة أمنية بسبب الأعمال غير المتوقعة من قبل روسيا، واستعدادها للضغط على جيرانها وتهديدهم".

وتعتبر روسيا انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، خروجا عن وضع الحياد، الذي ظلت الدولة عليه لسنوات، وهو ما تعتبره موسكو تهديدا لأمنها، بسبب توسع حلف الناتو نحو حدودها.