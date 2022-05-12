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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمدد حظر الطيران إلى مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 19 مايو

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الخميس، تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 19 مايو .

وجاء في بيان للوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات في 11 مطارًا روسيًا حتى الساعة 03:45 من يوم 19 مايو 2022".

ووفقا للوكالة، فإن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلجورود ، بريانسك ، فورونيج ، غيلندجيك ، كراسنودار ، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا مقيدة مؤقتًا.

وتُنصح شركات الطيران الروسية بتنظيم نقل الركاب عبر طرق بديلة باستخدام مطارات سوتشي وفولجوجراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو، بينما تعمل بقية المطارات الروسية بشكل طبيعي.

هذا ويسري نظام تقييد الطيران على المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 شباط/فبراير.
 

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الوكالة الفدرالية الروسية مطارات القيود الرحلات الجوية روسيا

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