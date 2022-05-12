اقتصادى: أوروبا الآن تبحث عن مصادر للغاز غير روسيا

كشف أحمد بيومي الباحث الإقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمصر والعالم كله ، حيثُ أن فترة ما بعد كورونا، حدث إغلاق اقتصادي ، ولكن بعد وجود اللقاحات حدث انفتاح اقتصادي وحدث ارتفاع بأسعار بعض السلع الغذائية ، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية سبب أساسي فى ارتفاع الأسعار .



وأضاف “بيومى” خلال لقائه غبر فضائية “إكسترا نيوز” ، أن 40% من الغاز الأوروبى كان مصدره روسيا لذا أدركت أوروبا الآن خطورة الاعتماد على مصدر واحد للغاز وتبحث على عدة مصادر حتى لايكون مصدر واحد يتحكم فى الاقتصاد الأوروبي .



وأشار إلى أنه بعد انتهاء الحرب لن يعود اقتصاد العالم كما كان قبل الحرب خاصة مع موقف الولايات المتحدة الأوروبية فى فرض عقوبات على روسيا



وتوقع “االباحث الإقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية” أن الساسة الأوروبية يرسمون حاليًا خريطة للحصول على مصادرهم باعتبار أن روسيا لم تكن على وجه الأرض .