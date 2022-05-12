القوى العاملة: صرف 4.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 305 ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام المديرية التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد بصرف 4 ملايين و872 ألف جنيه لـ 4870 عاملاً غير منتظم منحة عيد العمال والفطر المبارك للعمالة.

وأضاف الوزير أن المديرية قامت بتعيين 305 شباب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 27 "قادرون باختلاف"، وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 460 شاباً منهم 9 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 346 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأشار السيد السنجابي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضى، إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 514 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2963 عاملا ، أسفر عن تحرير 27 محضرا عمالياً ، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 76 عاملا ، وبحث 5 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 101 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 13 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 10 عمال .

وأضاف أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 59 شكوى، وتمت تسوية 10 شكاوي، وحفظ 7 منها، وإحالة 8 شكاوى للمحكمة العمالية، و3 شكاوى لجهات أخرى، ومازالت 31 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التدريب المهني، فقامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 11 متدربة.

