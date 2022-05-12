حفروا اسمها على الرمل .. سكان غزة يودعون شيرين أبو عاقلة

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل وداع سكان غزة شيرين أبو عاقلة الصحفية الشهيدة الفلسطينية على طريقتهم .

قام فنان فلسطيني من قطاع غزة بنحت اسم الصحفية شرين أبو عاقلة على الرمل وصورة لها كطريقة رمزية لوداعها.

وشارك المئات بما فيهم الأطفال بمسيرة شموع أمام مكتب قناة الجزيرة في مدينة غزة أمس الأربعاء، حدادا على اغتيال الصحفية أبو عاقلة التي أصيبت برصاصة في الرأس خلال تغطيتها الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين الأربعاء.

ويشيع اليوم الخميس، جثمان شيرين أبو عاقلة في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله وسيتم مواراتها الثرى الجمعة في القدس المحتلة.