جامعة كفر الشيخ تنظم المؤتمر الدولي العلمي الثاني للتمريض.. الإثنين المقبل

تنظم كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، المؤتمر العلمي الدولي الثاني بعنوان "التحديات المعاصرة للرعاية التمريضية"، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 مايو الحالي بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.



يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.



وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بأن مهنة التمريض من المهن التي تحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم.



وأوضح أن كلية التمريض تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبى احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة عالميا لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع.



ومن جانبها، قالت الدكتور مها أبو جازية، عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات التمريضية الآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة.

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