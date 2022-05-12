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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان: إنقاذ حياة 50 مريض قلب مفتوح من غير القادرين في الفيوم

عمليات جراحية للقلب
عمليات جراحية للقلب المفتوح بجمعية الأورمان

كشف مدير عام جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان، أن فرع الجمعية بالفيوم خلال شهر أبريل، شهد إجراء 50 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وأوضح شعبان - في بيان اليوم، الخميس - أن الجمعية قامت بإجراء 50 عملية جراحية للقلب المفتوح والقسطرة العلاجية بجميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وقال إن جمعية الأورمان قامت بالتعاقد مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب، فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الألاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

في سياق متصل، أعلن مدير الأورمان عن استعداد الجمعية لاستقبال جميع حالات الأطفال التي تعاني من عيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجنبية في بعض الحالات الحرجة، لافتًا إلى أنه سيجرى الكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في الفيوم فى إنقاذ حياة أكثر من 2755 مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 65,841 مريض عيون، وإجراء ما يقرب من 12,505 عملية عيون، وتوزيع ما يقرب من 8,820 نظارة طبية على غير القادرين.

 

 

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الفيوم الأورمان حياة مريض قلب

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