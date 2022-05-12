أخبار البرلمان| عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان.. و4 حالات تُسقط صرف تعويض المرض بقانون المعاشات

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة استيراد أجهزة الاتصالات بالمخالفة لتسويقها محليا

برلماني: قرارات الرئيس بشأن استيراد مستلزمات الإنتاج هدفها مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

4 حالات يسقط فيها صرف تعويض المرض بقانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

وكيل موازنة البرلمان: الدولة تسعى لإزالة معوقات التبادل التجاري أمام المصدرين

تعرف على رسوم الصيد وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة مراكز تجميع..وفقًا للقانون

برلماني يطالب بوضع جدول زمني لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي

تحويل 1962 أتوبيس نقل عام بالقاهرة الكبرى إلي الغاز خلال 6 سنوات

اقتصادية الشيوخ: الدولة تخطط لوضع آليات تجعل السوق المصري جاذبا للاستثمارات الأجنبية

ما عقوبة عدم تسجيل البضائع بقوائم الشحن.. قانون الجمارك يجيب