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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توأمة أسوان وكوانجو الكورية الجنوبية لفتح التواصل التراثي والثقافي بين المدينتين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اليوم الإجتماع التحضيرى لإقامة توأمة بين مدينة أسوان ومدينة كوانجو Gwangju بدولة دولة كوريا الجنوبية الصديقة وذلك بمشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والسفير يوون يوا تشول رئيس مدينة كوانجو ، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية الأسبق بمصر عبر تقنة الفيديو كونفرانس وذلك بحضور يا نجو نا مسئول العلاقات الدولية ، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظ ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، بالإضافة إلى مرفت السمان مسئول التعاون الدولى ، وأيضاً العميد أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى وذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد لفتح آفاق جديدة للإستثمار والتسويق السياحى والثقافى والتراثى .

وقد رحب اللواء أشرف عطية بإقامة التؤامة بين المدينتين اللاتى يتمتعان بالعديد من المقومات الاقتصادية والإستثمارية والسياحية والثقافية إنطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية والتى ترجع إلى الدعم والرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن  .

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وخلال الإجتماع التحضيرى إستعرض محافظ أسوان أبرز المزايا النسبية المتنوعة والزاخرة سواء كانت إقتصادية أو سياحية أو ثقافية أو تراثية ، بجانب الفرص الإستثمارية التى تشملها الرؤية المستقبلية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس السيسى والتى من بينها إقامة أكبر منطقة لوجستية عالمية والتى ستصبح قاعدة إنطلاق تجارية نحو الأسواق الإفريقية ، وأيضاً المشروعات الصناعية العملاقة المخطط لها فى ظل توافر الإحتياطيات الهائلة من المواد الخام والثروات التعدينية والمحجرية .

ولفت المحافظ إلى أن مدينة أسوان تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة لإحلال وتجديد شبكات البنية التحتية من مرافق عامة وطرق ومحاور وكبارى ، وهو الذى يتواكب معه مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الجماهيرية وتشغيل الشباب ، علاوة على التطوير والتجميل والتحسين البيئى .

ومن جانبه أعرب رئيس مدينة كوانجو عن سعادته بدعم أواصر التعاون المشترك مع محافظة أسوان والتى نعتز بها ، لأنها تحمل عبق التاريخ والأصالة والحضارة المصرية العريقة ، مشيراً إلى أن مدينة كوانجو تقع فى جنوب غرب البلاد ، وهى خامس أكبر المدن الكورية الجنوبية حيث تضم 1.4 مليون نسمة ، وتعد أحد أهم القلاع الصناعية حيث أن بها مصانع سيارات كيا ( Kia ) ، وأيضاً سامسونج للإلكترونيات ، كما تضم مركز للثقافة والفنون ، وجامعتى تشوسون وتشونام الوطنية ، والعديد من مؤسسات التعليم العالى الأخرى ، فضلاً عن المناطق والمتاحف الأثرية .

وفى نهاية الإجتماع تم الاتفاق على  قيام وفد رفيع المستوى بزيارة لمحافظة أسوان خلال الفترة القادمة للتوافق على نقاط التلاقى والتقارب ومحاور عمل بروتوكول التؤامة ليصبح بذلك قاطرة التعاون ، وخلق مناخ جيد للإستثمار لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التى تصب فى صالح البلدين .

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