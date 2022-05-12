جامعة طنطا تكرم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي

د.محمود ذكى : دور محورى لفريق الجائزة فى تعميق ثقافة التميز داخل مؤسسات الدولة

كرمت جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، اليوم، المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، الدكتورة داليا سامى، الأمين العام المساعد ‏للمجلس الأعلى للجامعات، سهى سعيد، المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومي، تقديرًا لجهودهم فى الارتقاء بمنظومة التميز الحكومى، وذلك فى حضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لإدارة الجوائز بالجامعة، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور حمدى شعبان، وعمداء ووكلاء الكليات، والدكتورة هاجر علم الدين مسئول لجان التقييم بجامعة طنطا، والدكتور ياسر عبدالرحمن مدير مكتب التميز الحكومي بجامعة طنطا وكافة المقيمين للجوائز الداخلية بالجامعة.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل إعلان نتائج جوائز التميز الداخلي للجامعة 2022 والذي تم تنظيمه في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا.

أكد المهندس خالد مصطفى فى كلمته أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي تسهم في تنمية القدرات البشرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بضرورة إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وبث الروح الايجابية والتنافسية من أجل تحسين مستقبل هذا الوطن.

وأشاد المهندس خالد مصطفى بجهود رئيس جامعة طنطا وحرصه الدائم على دعم خطة التميز المؤسسى ونقلها للجامعة، حيث استطاع بفكره الصائب ووعيه المستنير جعل التميز يقينا مطبقا بالجامعة.

وأكدت الدكتورة داليا سامى، حرص المجلس الأعلى للجامعات على التعاون البناء بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي فى الأنشطة المختلفة وعلى رأسها جائزة التميز الحكومى وكيفية نقل الجائزة من المستوى القومى إلى داخل الكليات، وبالتالى توسيع ثقافة التميز الحكومى داخل الكليات والإدارات الخاصة بالجامعة ككل وكذلك تكوين فرق عمل داخلية تشرف على الجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا أهمية نشر وتعميق ثقافة التميز داخل مؤسسات الدولة، مثمنا جهود فريق عمل الجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا دعم المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، حيث تم اختيار جامعة طنطا ضمن خمس جامعات ( المنصورة – اسيوط – السويس – جنوب الوادي) لتدشين جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلى .

وقال رئيس جامعة طنطا، إن الفوز الحقيقى ليس فقط للمتأهلين للمراكز الأولى، وإنما لكل من ساهم في تنفيذ تجربة منظومة الجوائز الداخلية بالجامعة والتى ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة مستوى الأداء المؤسسي، واكتساب الخبرات من خلال البرامج التدريبية المقدمة من إدارة الجائزة.

وخلال كلمته استعرض الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مراحل العمل بالجوائز الداخلية للجامعة بداية من الإعلان عنها وصولا للمرحلة النهائية بإعلان الفائزين، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تمت بكل شفافية ونزاهة وفقًا لمعايير التقييم المحددة من قبل إدارة الجائزة عن كل فئة، والتى من شأنها تأهيل تلك الجهات للترشح للمنافسة في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي».

IMG-20220512-WA0047

IMG-20220512-WA0049

IMG-20220512-WA0045

IMG-20220512-WA0048

IMG-20220512-WA0043

IMG-20220512-WA0042

IMG-20220512-WA0044