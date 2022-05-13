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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 25 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار فورد فوكاس 2022 في مصر

تصل لـ 25 الف جنيه
تصل لـ 25 الف جنيه .. ارتفاع اسعار فورد فوكاس 2022 في مصر

شهدت السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات لمقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان والهاتشباك.

فورد فوكاس موديل 2022 

تأتي السيارة فورد فوكاس موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4647 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1471 مم للارتفاع، مع جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية بطريقة عرضية وبلمسات فضية اللون.

فورد فوكاس موديل 2022 

وتعتمد السيارة فورد فوكاس موديل 2022 على محرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

فورد فوكاس موديل 2022 

أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 480 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 470 ألف جنيه بدلاً من 445 ألف جنيه.

الفئة الرابعة فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 515 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.

الفئة الخامسة فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة قدرها 560 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.

فورد فوكاس موديل 2022 
فورد فوكاس موديل 2022 فورد فوكاس موديل 2022 السيارة فورد فوكاس موديل 2022

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