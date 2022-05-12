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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والسنغال..فرج عامر: لازم ندافع عن حقنا لآخر وقت في إعادة المباراة

فرج عامر
فرج عامر

علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، علي إعادة مباراة مصر والسنغال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “لازم ندافع عن حقنا لآخر وقت في إعادة مباراة مصر والسنغال وأنتو شايفين تطور الأمور في  النادي الأهلي وده أمر مافيهوش أي عدالة وكل شوية حالات فساد جديدة في الكاف”.

وتابع في تويتة أخري: “الأمر بإيد المحكمة الرياضية ياما تقول كلامنا مالهوش معنى، ياما تحكم بإعادة المباراة ياما النتيجة تكون اتنين صفر لصالح مصر”.

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ويذكر أنه نشر محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "فيس بوك " يكشف من خلاله حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال.

وقال فرج عامر خلال حديثة :" أن ما حدث أثناء مباراة مصر والسنغال كانت مرتب بشكل محكم ، وذلك من قبل الحكم الأفريقي وحكم المباراة الذي جامل المنتخب السنغالي بالإضافة الي عدم ذكر حكم المباراة أي أخطاء مما حدثت في تقريره عن المباراة ".

ولفت فرج أن تقرير المراقب الأمني للمباراة كان في صالح المنتخب المصري والذي ذكر خلالة أن عملية الليزر الأخضر كانت من قبل شركة سنغالية متخصصة في هذا الأمر لديها زي موحد ، وأن هتافات المشجعين واللافتات المرفوعة داخل الأستاد مكتوبة بلغة معينة يفهمها السنغاليين فقط.

وأشار رئيس نادى سموحة السابق إلى أن المسؤولين عن الاتحاد الدولي واتحاد الكاف ليس لديهم رغبة في إعادة المباراة ،كما أنهم يعملون علي إحباط المصريين ، شاكراً رئيس إتحاد الكرة المصرية جمال على إصراره في مقاضاة المنتخب السنغالي من أجل إظهار الحق.

وأكد عامر أن المنتخب المصري سيحصل على حقه من قبل القضاء ، وذلك بسبب ملف المصري الكروي القوي ، مطالباً المصريين بالتمسك بحقهم لأخر لحظة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي مطالباً بإعادة مباراة منتخب مصر والسنغال او تأهل الفراعنة مباشرة إلى كأس العالم.

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