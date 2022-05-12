رسميا.. أستون فيلا يتعاقد مع كوتينيو بصفة نهائية قادما من برشلونة

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده بصفة نهائية مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، قادمًا من برشلونة الإسباني.

وكان كوتينيو انضم لصفوف أستون فيلا الشتاء الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة، حيث استطاع تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى.

ونشر نادي أستون فيلا بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي حتى عام 2026 قادمًا من برشلونة، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

وعبر ستيفن جيرارد المدير الفني لـ أستون فيلا عن سعادته بشراء عقد كوتينيو بصفة نهائية، قائلًا:"هذا توقيع رائع لأستون فيلا، كوتينيو محترف نموذجي وكان تأثيره على المجموعة واضحًا جدًا منذ انضمامه في يناير."

وأضاف:"بالطريقة التي يتصرف بها داخل وخارج الملعب ، فهو أيضًا نموذج يحتذى به للاعبينا الشباب الذين يمكنهم الاستفادة فقط من خبرته، بينما نتطلع للبناء نحو الموسم المقبل ، من الرائع العمل في ناد ينفذ أعماله بشكل حاسم وسلس."

ومن جانبه أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي بيع كوتينيو لأستون فيلا مقابل 20 مليون يورو، مع الحصول على 50% من قيمة بيعه مستقبلًا لأي ناد آخر.

وكان كوتينيو قد انضم لبرشلونة في يناير لعام 2018 قادمًا من ليفربول الإنجليزي بصفقة قُدرت بأكثر من 135 مليون يورو.