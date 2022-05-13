طريقة عمل كب كيك يوم الإجازة

يعشق الاطفال الحلوي بأشكالها وخصوصا الكب كيك وذلك لصغر حجمه وشكله الملون والمزين ولذلك نقدم لكي طريقة عمل كب كيك لتقديمه يوم الإجازة
المقادير:
=====
كوب وثلثين دقيق كب كيك
1ملعقه ونص صغيرة بكم بودر
ربع ملعقه صغيرة ملح
1 ملعقه صغيرة هيل مطحون
نص كوب زبده طرية
5 مربعات جبن كيري
1كوب سكر ناعم
2 بيضة كبيرة
1 ملعقه صغيرة فانيليا سائله
1 فنجان شاي حليب سائل ( ثلث كوب)
شيرة ثقيله
الطريقة
=====
1-سخني الفرن
2-انخلي الدقيق مع الملح والبكينج بودر والهيل
3-حضري القوالب وضعي ورق الكب كيك فيها
4-ضعي الزبده والجبن والسكر وشغلي الخلاط على سرعه خفيفه حتى تمتزج
ثم سرعه متوسطه واتركيه لمده 2او 3 دقائق حتى يصبح هش
5-أضيفي البيض حبه حتى تختفي ثم الثانيه مع اضافه الفانيليا
6- أضيفي الدقيق على دفعتين
ثم أضيفي الحليب واخلطيه كويس لمده دقيقه أو دقيقتين
7-وزعي الخليط في القوالب كما بالصورة
8-ادخليه الفرن حتى تستوي على نار هادئه
9-بعد خروجها من الفرن خذي القوالب وغمسيها الشربات ثم وقدميها