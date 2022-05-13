طريقة عمل كب كيك يوم الإجازة

يعشق الاطفال الحلوي بأشكالها وخصوصا الكب كيك وذلك لصغر حجمه وشكله الملون والمزين ولذلك نقدم لكي طريقة عمل كب كيك لتقديمه يوم الإجازة



المقادير:

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كوب وثلثين دقيق كب كيك

1ملعقه ونص صغيرة بكم بودر

ربع ملعقه صغيرة ملح

1 ملعقه صغيرة هيل مطحون

نص كوب زبده طرية

5 مربعات جبن كيري

1كوب سكر ناعم

2 بيضة كبيرة

1 ملعقه صغيرة فانيليا سائله

1 فنجان شاي حليب سائل ( ثلث كوب)

شيرة ثقيله

الطريقة

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1-سخني الفرن

2-انخلي الدقيق مع الملح والبكينج بودر والهيل

3-حضري القوالب وضعي ورق الكب كيك فيها

4-ضعي الزبده والجبن والسكر وشغلي الخلاط على سرعه خفيفه حتى تمتزج

ثم سرعه متوسطه واتركيه لمده 2او 3 دقائق حتى يصبح هش

5-أضيفي البيض حبه حتى تختفي ثم الثانيه مع اضافه الفانيليا

6- أضيفي الدقيق على دفعتين

ثم أضيفي الحليب واخلطيه كويس لمده دقيقه أو دقيقتين

7-وزعي الخليط في القوالب كما بالصورة

8-ادخليه الفرن حتى تستوي على نار هادئه

9-بعد خروجها من الفرن خذي القوالب وغمسيها الشربات ثم وقدميها