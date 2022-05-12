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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يرسل ليفانتي خارج الليجا الإسبانية بسداسية نظيفة

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا كاسحًا على نظيره ليفانتي بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح الفرنسي فيرلاند ميندي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 13 بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوكا مودريتش، ليقتحم منطقة جزاء ليفانتي ويسدد الكرة بيسراه.

وضاعف مواطنه كريم بنزيما تقدم ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 19 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من فينيسوس جونيور.

وفي الدقيقة 33، سجل رودريجو الهدف الثالث لريال مدريد، أعقبه فينسيوس جونيور بهدف رابع في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 68، سجل فينيسوس جونيور الهدف الخامس لريال مدريد بعدما تلاعب بنزيما بحارس مرمى ليفانتي.

وعاد فينيسوس جونيور ليسجل الهدف الثالث له والسادس لفريقه في الدقيقة 86 مختتمًا مهرجان الأهداف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 84 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند  29 نقطة في المركز العشرين ليودع الليجا بشكل رسمي

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