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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شيرين أبو عاقلة.. ماذا قالت مذيعة CNN عن شهيدة الصحافة في جنين

شيرين ابو عاقلة
شيرين ابو عاقلة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقدمة البرامج في شبكة CNN، كريستيان أمانبور وما قالته عن مقتل الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبوعاقلة.

 

وقالت أمانبور في الفيديو المتداول: 'دعونا نتوقف لحظة لتكريم صحفية الجزيرة شيرين أبو عقلة التي قُتلت أثناء تغطيتها لقناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، رغم ارتدائها سترة تظهر بوضوح أنها عضوة في الصحافة. حشود الحداد على موتها دليل على الاحترام الذي حظيت به من المشاهدين '. ومن زملائها، أحبها العديد من الفلسطينيين لتقاريرها العاطفية عن حياتهم .. '

 

وفي مقطع الفيديو ، الذي أعاد نشره أحمد بن سعيد الرميحي ، مدير عام وكالة الأنباء القطرية ، على صفحته على تويتر، تابعت أمانبور: “انضمت إلى قناة الجزيرة في سن 26، أمضت أبو عاقلة أكثر من 20 عامًا، في الشبكة، منذ وقت ليس ببعيد، تحدثت عن معنى أن تكون صحفيًا.

 

وأضافت: 'منتج الجزيرة أصيب هو الآخر لكن حالته مستقرة، الآن ، حتى في حالة الوفاة ، لا يزال هناك خلاف .. الجزيرة تقول إن شيرين قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية في تلك الأراضي المحتلة، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن تحديد الاتجاه الذي أطلق فيه النار عليها وفتحوا تحقيقًا '.

 

قناة الجزيرة CNN الضفة الغربية كريستيان أمانبور

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