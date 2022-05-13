الزمالك يسعى لتجديدعقد أشرف بن شرقي 6 أشهر

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي أن الزمالك ينوي حل أزمة قرب انتهاء عقد اشرف بن شرقي نجم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف في تصريحات عبر قناة ام بي سي إن الزمالك قرر تجديد عقد اشرف بن شرقي لمده ٦ اشهر مقبلة لحل أزمة انتهاء عقده بنهاية يونيو علي الرغم من استمرار الدوري لنهاية أغسطس المقبل .

وتابع أن الزمالك يرغب في عدم تكرار أزمة رحيل فرجاني ساسي الموسم الماضي .

وعلي صعيد آخر قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتخصيص فقرة للاعبين الذين شاركوا في لقاء إنبي الأخير بصورة أساسية للتسديد على المرمى خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال قبل أن يتم تقسيمهم لفريقين للتسديد على المرمى الصغير بدون وجود حارس.



واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.



و كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء من التدريبات عقب خوض مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.