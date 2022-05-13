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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق عبر تويتر: التفريط في الحق ليس من سمات الأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي ابراهيم فايق تويتة جديدة بشأن النادي الاهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب ابراهيم فايق  : مش فاهم نغمة أن الأهلي مكنش المفروض يصعد موضوع نهائي إفريقيا علشان ميأثرش على اللاعيبه ويدي انطباع للخصم انه خايف.. بطلوا تهريج يا جماعة ده يكفي انهم يحسوا ان ادارتهم رجاله، بعدين اللي فاز ١٠ مرات باللقب هيخاف من المنافسة؟!تحركات ك خطيب عظيمة، التفريط في الحق ليس من سمات الاهلي.

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر، استعدادًا لمباراة وفاق سطيف المقرر لها مساء بعد غد السبت على استاد 5 يوليو في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني المدير الفني، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ كافة الجوانب الفنية الخاصة بمواجهة سطيف.

وخاض محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

وشهد مران اليوم تعرض لويس ميكيسوني لاعب الفريق لإصابة غادر على أثرها المران، وتم نقله لأحد المستشفيات للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة.

وأدى عمرو السولية، لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، وقام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويخضع السولية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

 

الإعلامي إبراهيم فايق ابراهيم فايق - الأهلي أبطال الأهلي أخبار النادي الاهلي

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