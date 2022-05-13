جامعة القاهرة: فتح مسارات الإبداع للطلاب وتسخير الإمكانيات لرعاية الموهوبين

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 152 من طلاب الجامعة تقدموا في النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، التي أطلقتها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، في إطار مشروع تطوير الوعي واستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب في مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار، وستقوم لجان متخصصة بتحكيم الأعمال المقدمة والإعلان عن نتائجها قريبًا.

وقال محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تسخير إمكانياتها وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين فى شتى المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، وتنمية وعي المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية والبحثية فقط بل يتخطاها إلى تنمية القدرات والمهارات والتفكير الإبداعي، ورعاية الموهوبين والمبدعين وتمكينهم من تأدية دورهم الريادي مما يؤدي إلى تقدم ونمو وتطوير المجتمع.

جدير بالذكر أن مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي" تهدف في نسختها الأولى إلى دعم بناء وتطوير بيئة ومجتمع مبدع بمفهومه الشامل، وتمكين الموهوبين من الطلاب من استغلال وتسخير مواهبهم لخدمة الوطن، وإيجاد رواد من الشباب المبدع والموهوب في مجالات مختلفة، ورعاية الكوادر الشابة الموهوبة والمبتكرة ذات التعليم والتدريب المتميز بما يدعم التحول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، ويتم منح جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للطلاب الفائزين في كل مجال من مجالات المسابقة.