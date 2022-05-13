الجيش الروسي يعلن تدمير أنظمة رادار أمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف سلاح الطيران لـ153 نقطة تمركز لقوات ومعدات العدو، في منطقة خاركيف، حيث دمرت سلسلة من أنظمة رادارات الإنذار المبكر، أمريكية الصنع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان، إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "لوزوفايا".

وأضاف: "قامت المقاتلات والمروحيات الروسية بتدمير 153 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري. كما تم تدمير راجمتي صواريخ أوكرانيتين من طراز "غراد" في خاركوف، ومحطة رادار وتوجيه دفاع جوي أميركية الصنع".

كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية "شبيلينكا" بمنطقة خاركيف.

جاء ذلك في سياق التقرير اليومي عن العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية دفاعا عن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.