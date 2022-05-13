متخصص: متحف النسيج الثالث علي العالم في القطع المتخصصة

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان "بلد الحضارة.. متحف النسيج وكيف يؤرخ لعبقرية المصريين فى صناعة الملابس واستخدام الأقمشة؟.

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن متحف النسيج، الموجود فى شارع المعز، تم افتتاحه فى 2010، موضحا أن هذا المتحف متفرد ويعتبر ثالث متحف بالعالم، يمتلك متاحف متخصصة فى صناعة النسيج.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هذا المتحف متيز، ويشبه متحف المركبات الملكية، ومبنى آثري، ويشبه الموجود فى فرنسا و روسيا.

ولفت إلى أن المتحف تم تطويره فى 2015، ويشهد استقبال عدد كبير من المواطنين، وتم نقل 650 قطة أثرية من المتحف لـ المتحف القومى للحضارة بـ الفسطاط.

وعلق على سؤال :" لماذا كل النقوش لـ المصريين القدماء تكون بملابس صيفية" قائلا إن الملابس الشتوية كانت من أصواف الحيوانات، والمصريون كانوا يحبون النظافة، وأن الملابس الشتوية كانت ثقيلة.

ورد على سؤال هل المصريين القدماء كانت أجسامهم كبيرة، وقال إن هذا الأمر غير صحيح، والملابس الخاصة بالقدماء موجودة وتوضح، وكذلك هناك بعض الملوك أجسادهم محنطة وتوضح حجمهم الحقيقي.