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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطى الزمالك.. الإفريقي التونسي يحقق رقما قياسيا في تغيير المدربين

الزمالك - الإفريقي
الزمالك - الإفريقي

حقق نادي الإفريقي التونسي رقما قياسيا “سلبيا” بإقالة 18 مدربا في آخر 5 سنوات.

وذكر موقع “football tunisien” أن نادي الإفريقي حقق رقما قياسيا سلبيا يصعب تحطيمه بإقالة 18 مدربا في آخر 5 أعوام.

وأضاف الموقع التونسي، أن لسعد الشابي الذي تم إقالته من تدريب الإفريقي الاثنين الماضي، هو الضحية رقم 18 في الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث سبقه عدة مدربين معروفين على الساحة العربية والإفريقية، مثل التونسي فوزي البنزرتي، والبلجيكي جورج ليكينز، والبرازيلي جورفان فيريرا، والفرنسي روجيه لومير، والإسباني كارلوس جاريدو.

وأشار الموقع التونسي، أن غياب الاستقرار وراء ابتعاد الإفريقي عن منصات التتويج، حيث لم يحصد الفريق أي لقبا محليا أو قاريا، منذ تتويجه بلقب الدوري التونسي موسم 2015-2016.

ويعد نادي الزمالك، أحد أكثر الأندية العربية والإفريقية التي قامت بتغيير أجهزة فنية خلال آخر 5 سنوات بجانب نادي الإفريقي التونسي، حيث تولى 14 مدربا قيادة الفارس الأبيض آخر 5 سنوات.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري هذا الموسم برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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