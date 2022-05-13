الثقافة والسياحة والآثار ومحافظ الشرقية يطلقون الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا

تحت رعاية الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الشرقية ويقام على مدار 3 ايام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو ويضم 6 عروض فنية متنوعة .

ووجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والذى يعكس الايمان بدور القوى الناعمة فى تطوير وتنمية المجتمع ، وقالت ان تواصل الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة.

وأضافت أن مهرجان تل بسطا يعد خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير وإعادة تشكيل الوعى والوجدان ويأتي كنتاج لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق اهداف التنمية فى محور بناء الانسان ، مؤكدة ان الفترة المقبلة تشهد تنظيم احداثا فكرية وفنية متعددة بمختلف ارجاء مصر تحقيقا لمبدا العدالة الثقافية .

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على أن إقامة مهرجان تل بسطا يأتي استكمالاً لأوجه التعاون المثمر والفعال بين وزارتي السياحة والآثار، والثقافة والتي من بينها حرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدى المصريين بما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن محوراً خاصاً عن رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة والاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية ، وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إطلاق فعاليات مماثلة في هذا الإطار بالتعاون بين الوزارتين بدءاً من إقامة فعالية بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في 22 فبراير الماضي، وكذلك مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا والدورة الأولى لمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في مارس الماضي.

يذكر ان برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع اشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليال يحييها على التوالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند ، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ايمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، الفنان حازم شاهين وفرقته ، الفنان الكبير على الحجار وفرقته .