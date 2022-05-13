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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. أرقام محمد صلاح في الصدارة

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلنت رابطة البريميرليج، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وكشف الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، حيث جاءت قائمة المرشحين كالتالي:

ألكسندر أرنولد(ليفربول) - جادون بوين (وست هام) - كانسيلو ( مانشستر سيتي ) - دي بروين (مانشستر سيتي) - ساكا (آرسنال) - محمد صلاح (ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام) - جيمس وارد (ساوثهامبتون).

ونعرض لكم ارقام الثماني المرشح لجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي : 

محمد صلاح 

يعد محمد صلاح محترفنا المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الأفضل من ناحية التسجيل والصناعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي . 

ويتصدر محمد صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا و 13 صناعة . 

وتعد هذه المرة الرابعة التي يترشح فيها محمد صلاح للجائزة خلال 5 مواسم قضاها في البريميرليج . 

أرنولد 

لعب أرنولد رفقة ليفربول 31 مباراة وسجل هدفين صنع 12 آخرين.

جاردو بوين “ وست هام ” 

سجل جاردو بوين 10 أهداف وصنع مثلهم خلال 34 مباراة 

كانسيلو “ مانشستر سيتي ” 

أحرز كانسيلو هدفا وصنع سبعة في 34 مباراة .

دي بروين “ مانشستر سيتي ”

لعب دي بروين 28 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع سبعة.

ساكا “ ارسنال ”

وسجل ساكا 11 هدفا وصنع ستة في 36 لقاء .

سون هيونج مين “ توتنهام” 

أحرز سون فسجل 21 هدفا وصنع سبعة مع توتنهام خلال 33 مباراة وينافس الكوري الجنوبي محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حيث يبتعد عنه بهدف وحيد .

جيمس وارد (ساوثهامبتون)

سجل جيمس وارد تسعة أهداف وصنع خمسة في 34 مباراة .

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر سيتي

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