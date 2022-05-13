أمن الجيزة يحبط محاولة ترويج 120 كيلو بانجو بالصف

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، محاولة ترويج تاجر مخدرات 120 كيلو بانجو، حيث ألقي القبض عليه داخل سيارته وبحوزته المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته سيارته بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو جرام - هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.