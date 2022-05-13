تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني.. سارع بتحديث جوجل كروم لتفادي التجسس

أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي (CERT-In)، التابع لوزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، تحذيرا أمنيا شديد الخطورة لمستخدمي متصفح جوجل كروم، بشأن تحديث أصدرته شركة "جوجل"؛ لمعالجة عدد من الثغرات.

ووفقا للتحذير الموجه للمستخدمين الذين يستخدمون إصدار أقدم من قبل 101.0.4951.64، على أنظمة التشغيل ويندوز، وMac، وLinux، تتيح الثغرات الأمنية في "جوجل كروم" للهاكرز استغلال نقاط الضع فلتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على النظام المستهدف.

ويكشف التقرير الأمني أيضا أن هذه الثغرات الأمنية موجودة في متصفح "جوجل كروم"، نظرا لاستخدامه مجانا في ورقة المشاركة وواجهة مستخدم المتصفح وموجهات الأذونات وواجهات برمجة تطبيقات الأداء و ANGLE والمشاركة وتشخيصات واجهة مستخدم الويب.

وقد تسمح الثغرات الأمنية في متصفح "كروم" للمهاجم تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عن بعد، تمكنه من الوصول إلى معلومات حساسة على النظام المستهدف، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.



ولتفادي التعرض لهجمات الهاكرز بسبب الثغرات الأمنية بمتصفح كروم، يجب على الملايين من مستخدمي متصفح الويب الشهير، تحديث المتصفح إلى الإصدار 101.0.4951.64.

وقد تم طرح الإصلاحات الأمنية للنسخة المذكورة من قبل عملاقة التكنولوجيا "جوجل" في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي تحتوي على عدد من الإصلاحات والتحسينات لمعالجة الثغرات.

خطوات تحديث متصفح كروم

الخطوة الأولى: افتح متصفح جوجل كروم Google Chrome على جهازك.

الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط أعلى يمين نافذ المتصفح.

الخطوة الثالثة: انقر على خيار المساعدة، ثم اضغط على حول جوجل كروم.

الخطوة الرابعة: ستتمكن من رؤية إصدار متصفح جوجل كروم في النافذة التالية.

الخطوة الخامسة: في حالة توفر تحديث للإصدار الخاص بمتصفحك من جوجل كروم، ستتمكن من رؤية زر التحديث انقر عليه.

