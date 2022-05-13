علاج اللحمية لدى الأطفال بالأدوية والجراحة

ترغب الكثير من السيدات في معرفة طرق علاج اللحمية لدى الأطفال، حيث أنها من أكثر المشكلات شيوعا.

ويمكن علاج اللحمية لدى الأطفال في الحالات الخفيفة بالأدوية، ولكن إذا ظلت المشكلة موجودة لفترة طويلة فيجب الخضوع لعملية استئصال اللحمية بشكل سريع.

نعرض طرق علاج اللحمية لدى الأطفال، وفقا لما جاء في موقع “kidshealth ”



يعد العلاج الدوائي محدود التأثير ولا يساعد فى علاج اللحمية إلا فى الحالات الشديدة، حيث أن الاستئصال هو العلاج الرئيسي لمعظم الحالات.

واستئصال اللحمية بعملية جراحية للإزالة للزوائد الأنفية،وهى واحدة من أكثر العمليات الجراحية شيوعًا التي يتم إجراؤها على الأطفال إلى جانب إزالة اللوزتين.

إذا كانت الزوائد الأنفية المتورمة تزعج الطفل ولا تستجيب للأدوية فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية باستئصال اللحمية.

ماذا يحدث قبل استئصال اللحمية؟

يحتاج الطفل المصاب بانقطاع النفس الانسدادي النومي إلى الأشعة السينية أو دراسة النوم المعرف طبيا بمخطط النوم وذلك قبل إجراء الجراحة، ويتيح ذلك للأطباء معرفة مقدار انسداد الأنف، وقد ينظر طبيب الأذن والأنف والحنجرة (ENT) داخل الأنف بضوء أو كاميرا.

يخبرك الطبيب الخاص بك، إذا كان يجب على طفلك التوقف عن تناول أي أدوية في غضون أسبوع أو أسبوعين قبل الجراحة، وتتعرفي على ماذا ومتى يمكن لطفلك أن يأكل ويشرب قبل الجراحة.

يمكنك المساعدة في تحضير طفلك من خلال التحدث عما يمكن توقعه أثناء العملية وطمأنته.

ماذا يحدث أثناء استئصال اللحمية؟

سيقوم جراح الأنف والأذن والحنجرة بإجراء الجراحة في غرفة العمليات وسيحصل طفلك على تخدير عام، هذا يعني أن طبيب التخدير سيراقب طفلك بعناية وسيبقيه نائماً بأمان وراحة أثناء العملية الخاصة بـ علاج اللحمية لدى الأطفال.

عند علاج اللحمية لدى الأطفال بالجراحة لا تترك أى أثار لأى جروح في الجلد ولا ندوب ظاهرة.

كم من الوقت يستغرق استئصال اللحمية؟

عادة ما تستغرق عملية استئصال الغدانية حوالي 20 إلى 30 دقيقة، وقد تستغرق وقتًا أطول قليلاً.

ماذا يحدث بعد استئصال اللحمية؟

سيستيقظ طفلك في منطقة التعافي وفي معظم الحالات ويمكن للأطفال العودة إلى المنزل في نفس يوم الإجراء وقد يحتاج البعض إلى البقاء بين عشية وضحاها للمراقبة.

غالبًا ما يتضمن التعافي المعتاد بعد استئصال اللحمية بضعة أيام من الألم الخفيف وعدم الراحة ، والتي قد تشمل التهاب الحلق أو سيلان الأنف أو التنفس الصاخب أو رائحة الفم الكريهة.

في أقل من أسبوع بعد الجراحة، يجب أن يعود كل شيء إلى طبيعته ويجب أن تختفي المشاكل التي تسببها اللحمية، ولا توجد غرز تقلق بشأنها، وسوف تلتئم منطقة العملية من تلقاء نفسها.