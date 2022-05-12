لحمية الأنف لدى الأطفال .. الأسباب والأعراض والعلاج

تعد لحمية الأنف لدى الأطفال من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التى ترهق الأطفال ووالديهم لأنها تتسبب فى معاناة الطفل من عدد كبير من الأعراض المزعجة التى تؤثر على التنفس.



ولهذا السبب يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسباب لحمية الأنف لدى الأطفال وفى الحقيقة ولم تتوصل الأبحاث العلمية لسبب مباشر لها حتى الأن ولكن غالبًا ما تتطور لحمية الأنف لدى الأطفال وتظهر بشكل واضح عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأنف التحسسي أو حالات نقص المناعة.

الأطفال المصابون بالتليف الكيسي هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بـ لحمية الأنف .

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن لحمية الأنف لدى الأطفال وطرق علاجها.

ما هي لحمية الأنف؟

اللحمية هي رقعة من الأنسجة تقع في الجزء الخلفي من الممر الأنفي مثل اللوزتين، وتساعد الزوائد الأنفية في الحفاظ على صحة الجسم عن طريق محاصرة البكتيريا الضارة والفيروسات التي نتنفسها أو نبتلعها

تؤدي اللحمية (AD-eh-noyds) عملاً هامًا كمقاتلة للعدوى للأطفال الرضع والأطفال الصغار، لكنها تصبح أقل أهمية مع تقدم الطفل في السن ويطور الجسم طرقًا أخرى لمحاربة الجراثيم .

عند الأطفال ، تبدأ اللحمية عادةً في الانكماش بعد حوالي 5 سنوات من العمر ، وغالبًا ما تختفي عمليًا في سن المراهقة.

ما هي اللحمية المتضخمة؟

نظرًا لأن اللحمية تحبس الجراثيم التي تدخل الجسم ، فإن الأنسجة الغدانية تتضخم أحيانًا (تتضخم) مؤقتًا أثناء محاولتها مكافحة العدوى ويمكن للحساسية أيضًا أن تجعلها تكبر.

التورم يتحسن في بعض الأحيان، لكن في أحيان أخرى فقد يوصي الطبيب بإزالة لحمية الأنف لدى الأطفال و في كثير من الأحيان يتم استئصال اللوزتين واللحمية جراحيًا في نفس الوقت.

اعراض اللحمية



أعراض اللحمية لدى الأطفال



يرغب عدد كبير من الأباء والأمهات فى معرفة أعراض اللحمية لدى الأطفال للتأكد من حقيقة حالتهم الصحية وأنهم يعانون من لحمية الأنف وليس مرضا أخر.



يجدون صعوبة في التنفس من خلال الأنف

- التنفس يكون عن طريق الفم مما قد يؤدي إلى جفاف الشفاه والفم.

يتحدث الطفل كما لو أن الخياشيم مقروصة

يعاني الطفل من ضيق في التنفس

رائحة الفم الكريهة

الشخير

وجود عدوى متكررة أو مزمنة (طويلة الأمد) في الأنف أو الجيوب الأنفية

التهابات في الأذن وسوائل الأذن الوسطى وفقدان السمع

أما أخطر أعراض اللحمية عند الأطفال فهى التوقف عن التنفس لبضع ثوان أثناء النوم (انقطاع النفس الانسدادي النومي ) حيث يؤدي إلى اضطراب النوم ويمكن أن يسبب مشاكل في التعلم والسلوك والنمو والقلب وفي بعض الأحيان التبول اللاإرادي .

علاج اللحمية لدى الأطفال



يرغب عدد كبير من الأهالى فى معرفة طريقة علاج اللحمية لدى الأطفال وفى الحقيقة يعد العلاج الدوائي محدود التأثير ولا يساعد فى علاج اللحمية إلا فى الحالات الشديدة حيث أن الاستئصال هو العلاج الرئيسي لمعظم الحالات.

استئصال اللحمية عبارة عن عملية جراحية للإزالة للزوائد الأنفية وهى واحدة من أكثر العمليات الجراحية شيوعًا التي يتم إجراؤها على الأطفال إلى جانب إزالة اللوزتين.

إذا كانت الزوائد الأنفية المتورمة تزعج الطفل ولا تستجيب للأدوية فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية باستئصال اللحمية.

ماذا يحدث قبل استئصال اللحمية؟

قد يحتاج الطفل المصاب بانقطاع النفس الانسدادي النومي إلى الأشعة السينية أو دراسة النوم المعرف طبيا بمخطط النوم وذلك قبل إجراء الجراحة، ويتيح ذلك للأطباء معرفة مقدار انسداد الأنف، وقد ينظر طبيب الأذن والأنف والحنجرة (ENT) داخل الأنف بضوء أو كاميرا.

سيخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان يجب على طفلك التوقف عن تناول أي أدوية في غضون أسبوع أو أسبوعين قبل الجراحة، و ستتعرف على ماذا ومتى يمكن لطفلك أن يأكل ويشرب قبل الجراحة.

يمكنك المساعدة في تحضير طفلك من خلال التحدث عما يمكن توقعه أثناء العملية وطمأنته.

عملية_اللحمية_للاطفال



ماذا يحدث أثناء استئصال اللحمية؟

سيقوم جراح الأنف والأذن والحنجرة بإجراء الجراحة في غرفة العمليات وسيحصل طفلك على تخدير عام، هذا يعني أن طبيب التخدير سيراقب طفلك بعناية وسيبقيه نائماً بأمان وراحة أثناء العملية.

تتم الجراحة من خلال فم طفلك المفتوح - لا توجد جروح في الجلد ولا ندوب ظاهرة.

هل يمكنني البقاء مع طفلي أثناء استئصال اللحمية؟

يمكنك البقاء مع طفلك حتى يعطي طبيب التخدير الدواء، وبعد ذلك ستذهب إلى منطقة الانتظار حتى تنتهي الجراحة.

كم من الوقت يستغرق استئصال اللحمية؟

عادة ما تستغرق عملية استئصال الغدانية حوالي 20 إلى 30 دقيقة وعلى الرغم من أنها قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً.

ماذا يحدث بعد استئصال اللحمية؟

سيستيقظ طفلك في منطقة التعافي وفي معظم الحالات ويمكن للأطفال العودة إلى المنزل في نفس يوم الإجراء وقد يحتاج البعض إلى البقاء بين عشية وضحاها للمراقبة.

غالبًا ما يتضمن التعافي المعتاد بعد استئصال الغدة الدرقية بضعة أيام من الألم الخفيف وعدم الراحة ، والتي قد تشمل التهاب الحلق أو سيلان الأنف أو التنفس الصاخب أو رائحة الفم الكريهة.

في أقل من أسبوع بعد الجراحة ، يجب أن يعود كل شيء إلى طبيعته ويجب أن تختفي المشاكل التي تسببها اللحمية، ولا توجد غرز تقلق بشأنها ، وسوف تلتئم المنطقة الغدانية من تلقاء نفسها.

هل هناك أي مخاطر من استئصال اللحمية؟

لا يعاني معظم الأطفال من آثار جانبية خطيرة أو مشاكل ناجمة عن استئصال اللحمية ولكن هناك مخاطر من أي عملية جراحية ، بما في ذلك العدوى والنزيف ومشاكل التخدير وتحدث إلى طبيب طفلك قبل الإجراء حول مخاطره وفوائده.

كيف يمكنني مساعدة طفلي على الشعور بالتحسن؟

قدم الكثير للشرب:

يمكن لمعظم الأطفال أن يأكلوا ويشربوا بشكل طبيعي في غضون ساعات قليلة بعد الجراحة، ولكن يمكنك البدء بالأطعمة اللينة مثل البودنج أو الحساء أو الجيلاتين أو البطاطس المهروسة.

يجب أن يأخذ الأطفال الأمور بسهولة لبضعة أيام بعد الجراحة ويجب أن يتجنبوا نفخ الأنف لمدة أسبوع بعد الجراحة، وكذلك تجنب أي لعب عنيف أو رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدي.

إذا كان أنف طفلك مسدودًا فقد يساعد مرطب الهواء بالرذاذ البارد على تهدئته واحرص على تننظف جهاز الترطيب يوميًا لمنع نمو العفن.

رعاية الأطفال بعد استئصال اللحمية



متى يجب علي أهل الأطفال الاتصال بالطبيب؟

زيادة الحمى لدى الأطفال

يتقيأ بعد اليوم الأول أو بعد تناول الدواء

يعاني من آلام في الرقبة أو تصلب في الرقبة لا يزول مع مسكنات الألم

لديه مشكلة في قلب الرقبة

يرفض الشرب

عدم التبول مرة واحدة على الأقل كل 8 ساعات

احصل على رعاية طبية على الفور إذا كان طفلك:

يتساقط دم من الأنف أو يكسو اللسان لأكثر من 10 دقائق

نزيف بعد اليوم الأول

يتقيأ دمًا أو شيئًا يشبه القهوة المطحونة

القيء-عند-الأطفال



مخاطر اللحمية على الأطفال



يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة مخاطر اللحمية على الأطفال عدما يصابون بها.

وترجع خطورة اللحمية الأنفية لوجودها في الخطوط الأمامية لدفاعات الجسم داخل الأنف، فمن الممكن أن تنتفخ اللحمية مؤقتًا لأنها تقاوم العدوى، و قد تسبب العدوى المتعددة والحساسية وعوامل أخرى تضخمًا مزمنًا و عندما تتضخم اللحمية ، قد يعاني الطفل من:

صعوبة التنفس

رائحة الفم الكريهة

جفاف الشفاه من التنفس عن طريق الفم.

كثرة ظهور أعراض الجيوب الأنفية.

النوم المضطرب أو توقف التنفس أثناء النوم.

التهابات الأذن الوسطى المستمرة أو تراكم السوائل في سن المدرسة.

الشخير أثناء النوم

انخفاض معدل التركيز والدوخة



المصادر:



boystownhospital

kidshealth