عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لحمية الأنف لدى الأطفال .. الأسباب والأعراض والعلاج

لحمية الأنف لدى الأطفال
لحمية الأنف لدى الأطفال

تعد لحمية الأنف لدى الأطفال من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التى ترهق الأطفال ووالديهم لأنها تتسبب فى معاناة الطفل من عدد كبير من الأعراض المزعجة التى تؤثر على التنفس.

ولهذا السبب يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسباب لحمية الأنف لدى الأطفال وفى الحقيقة ولم تتوصل الأبحاث العلمية لسبب مباشر لها حتى الأن ولكن غالبًا ما تتطور لحمية الأنف لدى الأطفال وتظهر بشكل واضح عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأنف التحسسي أو حالات نقص المناعة. 
الأطفال المصابون بالتليف الكيسي هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بـ لحمية الأنف .

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن لحمية الأنف لدى الأطفال وطرق علاجها.

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من انسداد الأنف

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

ما هي لحمية الأنف؟
اللحمية هي رقعة من الأنسجة تقع في الجزء الخلفي من الممر الأنفي مثل اللوزتين، وتساعد الزوائد الأنفية في الحفاظ على صحة الجسم عن طريق محاصرة البكتيريا الضارة والفيروسات التي نتنفسها أو نبتلعها

تؤدي اللحمية (AD-eh-noyds) عملاً هامًا كمقاتلة للعدوى للأطفال الرضع والأطفال الصغار، لكنها تصبح أقل أهمية مع تقدم الطفل في السن ويطور الجسم طرقًا أخرى لمحاربة الجراثيم .
عند الأطفال ، تبدأ اللحمية عادةً في الانكماش بعد حوالي 5 سنوات من العمر ، وغالبًا ما تختفي عمليًا في سن المراهقة.

ما هي اللحمية المتضخمة؟
نظرًا لأن اللحمية تحبس الجراثيم التي تدخل الجسم ، فإن الأنسجة الغدانية تتضخم أحيانًا (تتضخم) مؤقتًا أثناء محاولتها مكافحة العدوى ويمكن للحساسية أيضًا أن تجعلها تكبر.

التورم يتحسن في بعض الأحيان، لكن في أحيان أخرى فقد يوصي الطبيب بإزالة لحمية الأنف لدى الأطفال و في كثير من الأحيان يتم استئصال اللوزتين واللحمية جراحيًا في نفس الوقت.

 

اعراض اللحمية
اعراض اللحمية


أعراض اللحمية لدى الأطفال


يرغب عدد كبير من الأباء والأمهات فى معرفة أعراض اللحمية لدى الأطفال للتأكد من حقيقة حالتهم الصحية وأنهم يعانون من لحمية الأنف وليس مرضا أخر.
 

يجدون صعوبة في التنفس من خلال الأنف
- التنفس يكون عن طريق الفم مما قد يؤدي إلى جفاف الشفاه والفم.
يتحدث الطفل كما لو أن الخياشيم مقروصة
يعاني الطفل من ضيق في التنفس 
رائحة الفم الكريهة
الشخير
وجود عدوى متكررة أو مزمنة (طويلة الأمد) في الأنف أو الجيوب الأنفية
التهابات في الأذن وسوائل الأذن الوسطى وفقدان السمع
أما أخطر أعراض اللحمية عند الأطفال فهى التوقف عن التنفس لبضع ثوان أثناء النوم (انقطاع النفس الانسدادي النومي ) حيث يؤدي إلى اضطراب النوم ويمكن أن يسبب مشاكل في التعلم والسلوك والنمو والقلب وفي بعض الأحيان التبول اللاإرادي .

علاج اللحمية لدى الأطفال


يرغب عدد كبير من الأهالى فى معرفة طريقة علاج اللحمية لدى الأطفال وفى الحقيقة يعد العلاج الدوائي محدود التأثير ولا يساعد فى علاج اللحمية إلا فى الحالات الشديدة حيث أن الاستئصال هو العلاج الرئيسي لمعظم الحالات.

استئصال اللحمية  عبارة عن عملية جراحية للإزالة للزوائد الأنفية وهى واحدة من أكثر العمليات الجراحية شيوعًا التي يتم إجراؤها على الأطفال إلى جانب إزالة اللوزتين.

إذا كانت الزوائد الأنفية المتورمة تزعج الطفل ولا تستجيب للأدوية فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية باستئصال اللحمية.

ماذا يحدث قبل استئصال اللحمية؟
قد يحتاج الطفل المصاب بانقطاع النفس الانسدادي النومي إلى الأشعة السينية أو دراسة النوم المعرف طبيا بمخطط النوم وذلك قبل إجراء الجراحة، ويتيح ذلك للأطباء معرفة مقدار انسداد الأنف، وقد ينظر طبيب الأذن والأنف والحنجرة (ENT) داخل الأنف بضوء أو كاميرا.
سيخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان يجب على طفلك التوقف عن تناول أي أدوية في غضون أسبوع أو أسبوعين قبل الجراحة، و ستتعرف على ماذا ومتى يمكن لطفلك أن يأكل ويشرب قبل الجراحة.
يمكنك المساعدة في تحضير طفلك من خلال التحدث عما يمكن توقعه أثناء العملية وطمأنته.

عملية_اللحمية_للاطفال
عملية_اللحمية_للاطفال


ماذا يحدث أثناء استئصال اللحمية؟
سيقوم جراح الأنف والأذن والحنجرة بإجراء الجراحة في غرفة العمليات وسيحصل طفلك على تخدير عام، هذا يعني أن طبيب التخدير سيراقب طفلك بعناية وسيبقيه نائماً بأمان وراحة أثناء العملية.

تتم الجراحة من خلال فم طفلك المفتوح - لا توجد جروح في الجلد ولا ندوب ظاهرة.

هل يمكنني البقاء مع طفلي أثناء استئصال اللحمية؟
يمكنك البقاء مع طفلك حتى يعطي طبيب التخدير الدواء، وبعد ذلك ستذهب إلى منطقة الانتظار حتى تنتهي الجراحة.

كم من الوقت يستغرق استئصال اللحمية؟
عادة ما تستغرق عملية استئصال الغدانية حوالي 20 إلى 30 دقيقة وعلى الرغم من أنها قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً.

ماذا يحدث بعد استئصال اللحمية؟
سيستيقظ طفلك في منطقة التعافي وفي معظم الحالات ويمكن للأطفال العودة إلى المنزل في نفس يوم الإجراء وقد يحتاج البعض إلى البقاء بين عشية وضحاها للمراقبة.

غالبًا ما يتضمن التعافي المعتاد بعد استئصال الغدة الدرقية بضعة أيام من الألم الخفيف وعدم الراحة ، والتي قد تشمل التهاب الحلق أو سيلان الأنف أو التنفس الصاخب أو رائحة الفم الكريهة.

في أقل من أسبوع بعد الجراحة ، يجب أن يعود كل شيء إلى طبيعته ويجب أن تختفي المشاكل التي تسببها اللحمية، ولا توجد غرز تقلق بشأنها ، وسوف تلتئم المنطقة الغدانية من تلقاء نفسها.

يعالج إسهال الأطفال..تعرف على فوائد عسل السدر

أمراض شائعة عند الأطفال وأعراضها وكيفية الوقاية منها

هل هناك أي مخاطر من استئصال اللحمية؟
لا يعاني معظم الأطفال من آثار جانبية خطيرة أو مشاكل ناجمة عن استئصال اللحمية ولكن هناك مخاطر من أي عملية جراحية ، بما في ذلك العدوى والنزيف ومشاكل التخدير وتحدث إلى طبيب طفلك قبل الإجراء حول مخاطره وفوائده.

كيف يمكنني مساعدة طفلي على الشعور بالتحسن؟
قدم الكثير للشرب:

يمكن لمعظم الأطفال أن يأكلوا ويشربوا بشكل طبيعي في غضون ساعات قليلة بعد الجراحة، ولكن يمكنك البدء بالأطعمة اللينة مثل البودنج أو الحساء أو الجيلاتين أو البطاطس المهروسة.
يجب أن يأخذ الأطفال الأمور بسهولة لبضعة أيام بعد الجراحة ويجب أن يتجنبوا نفخ الأنف لمدة أسبوع بعد الجراحة، وكذلك تجنب أي لعب عنيف أو رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدي.
إذا كان أنف طفلك مسدودًا فقد يساعد مرطب الهواء بالرذاذ البارد على تهدئته واحرص على تننظف جهاز الترطيب يوميًا لمنع نمو العفن.

رعاية الأطفال بعد استئصال اللحمية
رعاية الأطفال بعد استئصال اللحمية


متى يجب علي أهل الأطفال الاتصال بالطبيب؟

زيادة الحمى لدى الأطفال 
يتقيأ بعد اليوم الأول أو بعد تناول الدواء
يعاني من آلام في الرقبة أو تصلب في الرقبة لا يزول مع مسكنات الألم
لديه مشكلة في قلب الرقبة
يرفض الشرب
عدم التبول مرة واحدة على الأقل كل 8 ساعات
احصل على رعاية طبية على الفور إذا كان طفلك:

يتساقط دم من الأنف أو يكسو اللسان لأكثر من 10 دقائق
نزيف بعد اليوم الأول
يتقيأ دمًا أو شيئًا يشبه القهوة المطحونة

القيء-عند-الأطفال
القيء-عند-الأطفال


مخاطر اللحمية على الأطفال


يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة مخاطر اللحمية على الأطفال عدما يصابون بها.
وترجع خطورة اللحمية الأنفية لوجودها في الخطوط الأمامية لدفاعات الجسم داخل الأنف، فمن الممكن أن تنتفخ اللحمية مؤقتًا لأنها تقاوم العدوى، و قد تسبب العدوى المتعددة والحساسية وعوامل أخرى تضخمًا مزمنًا و عندما تتضخم اللحمية ، قد يعاني الطفل من:

 

صعوبة التنفس 
رائحة الفم الكريهة 
جفاف الشفاه من التنفس عن طريق الفم.
كثرة ظهور أعراض الجيوب الأنفية.
النوم المضطرب أو توقف التنفس أثناء النوم.
التهابات الأذن الوسطى المستمرة أو تراكم السوائل في سن المدرسة.
الشخير أثناء النوم 
انخفاض معدل التركيز والدوخة


المصادر:


boystownhospital
kidshealth 

لحمية الأنف لدى الأطفال لحمية الأنف أعراض اللحمية لدى الأطفال علاج اللحمية لدى الأطفال مخاطر اللحمية على الأطفال ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

موضوعات متعلقة

أخطر الأورام .. طرق الوقاية من سرطان المعدة

استشاري تغذية: القهوة من أقوى المشروبات المسببة للسعادة

توقعات الخبراء متفائلة عن فيروس كورونا في صيف 2022

تحمي من السرطان والقلب.. فوائد غير متوقعة لتناول البامية

غداء خفيف ومغذي .. طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

النوم تحت المروحة.. 10 أسباب للمعاناة من الرؤية الضبابية في الصباح

طريقة عمل البامية باللحمة لـ الشيف علاء الشربيني

صحية للأطفال.. طريقة عمل مارشيمللو زى الجاهز

ترشيحاتنا

لم يحسم قاتلها.. إسرائيل تعلن نتائج التحقيق الأولي في استشهاد شيرين أبوعاقلة

حارس المصري يتعرض لحادث وينقل وأسرته للمستشفى

أول ظهور علني للمخرج طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان.. فيديو

ساعة جوف الليل.. موعدها وهل توافق النزول الإلهي ؟

9 مستندات لإعادة هيكلة الشركات المفلسة بالقانون.. تعرف عليها

أخ يضرم النيران في شقيقه و يهدد والدته بنفس المصير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ