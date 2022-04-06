3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من انسداد الأنف

يحدث انسداد الأنف ، المعروف أيضًا باسم احتقان الأنف ، عندما تلتهب الشعيرات الدموية أو عندما يكون هناك إنتاج زائد للمخاط، يمكن أن تؤدي هذه المواقف إلى انسداد الأنف ويمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس.

عادة ما يكون هذا من أعراض حالات أخرى مثل الأنفلونزا أو الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الجهاز التنفسي، عادةً ما يزول انسداد الأنف من تلقاء نفسه في غضون أسبوع تقريبًا.

طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف

1. شطف أنفك بمحلول ملحي

يمكن لأداة شطف الأنف أن تزيل المخاط الزائد وإفرازات الجيوب الأنفية ، مما يساعد على تنظيف أنفك، يمكن أن تساعد المحاليل القائمة على الملح في القضاء على البكتيريا التي قد تؤدي إلى تفاقم إنتاج هذه الإفرازات.

2. ترطيب الهواء

يمكن أن يساعد وضع أوعية من الماء في جميع أنحاء المنزل أو استخدام مرطب كهربائي على ترطيب الشعب الهوائية وتقليل التهيج، هذا يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج ويساعد في التخلص من إفرازات المخاط.

3. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج

فيتامين سي مادة معروفة بتحفيز وتقوية جهاز المناعة ، مما يساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع بكثير من نزلات البرد والإنفلونزا (وهي الأسباب الرئيسية لانسداد الأنف).