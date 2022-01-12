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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته عن الزوائد اللحمية

الزوائد اللحمية
الزوائد اللحمية

الزوائد اللحمية هي عبارة عن نمو في الأنسجة غالبًا ما تبدو مثل نتوءات صغيرة مسطحة تشبه الفطر، ومعظم الاورام الحميدة صغيرة وعرضها أقل من نصف بوصة.

 

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تعتبر سلائل الرحم والقولون هي الأكثر شيوعًا ، ولكن من الممكن أيضًا الإصابة بالزوائد اللحمية في الأماكن التي تشمل:

• قناة الأذن

• عنق الرحم

• معدة

• أنف

• حلق

معظم السلائل حميدة ، مما يعني أنها غير سرطانية، ولكن نظرًا لأنها ناتجة عن نمو غير طبيعي للخلايا ، فيمكن أن تصبح في النهاية أورامًا خبيثة أو سرطانية .


ويمكن أن تتطور غالباً عندما يلتهب الغشاء المخاطي، بسبب الفيروسات أو البكتيريا مثلاً، ويمكن أيضاً أن تتطور الزوائد اللحمية دون سبب واضح، ومن ثم يكون لها خصائص الورم.

 

وحسب عدة دراسات ثبت أن الزوائد اللحمية هي أكثر عرضة للتطور لدى بعض الناس، من ضمنهم الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل مسكنات الآلام ومرضى التليف الكيسي، والذين يعانون من الحساسية والربو.

 

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