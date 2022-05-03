يعالج إسهال الأطفال..تعرف على فوائد عسل السدر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد عسل السدر.

من فوائد عسل السدر ما يلي:-

يُوصف لعلاج مشاكل الكبد من خلال أخذ ملعقة على الريق يوميّاً.

يُعالج مشاكل العين القرنيّة، والجفون وتقرحهما.

يعالج إسهال الأطفال، ومرض الدوسنتاريا، والتبوّل اللاإراديّ خلال النوم.

يُعطى للمرأة الحامل لتحميّة الطلّق خلال الولادة .

يُشفي من سلس البول عند كبار السنّ ويؤخذ على الريق بمقدار ملعقة يومياً.

يُعوّض الجسم عن السكريات التي يستهلكها الجسم بسبب الجهد الذهنيّ والجسمانيّ.

يقوّي القلب وعضلاته.

يُنظم ضغط الدم ويزيد من معدل الهيموجلبين في الدم.

يُقوّي الجنس والعلاقة الحميمة بين الزوجين.

يُستخدم كغذاء للكبار والصغار حيث إنّه سهل الهضم ولا يبقى في المعدّة طويلاً.





يُساعد في نموّ الأسنان ويحميها.





يمنّع حموضة المعدّة الزائدّة.





يُعالج مشاكل الجهاز العصبيّ.





يقّي الجسم من الكثير من الأمراض كونه يحتوّي على مادة البروستاجلاندين.





يُعالج مرض الروماتيزم وخاصة عسل السدر الجبلّي.