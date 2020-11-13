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دون علاج.. 3 أنواع من الزيوت تخلصك من اضطراب النوم والشخير

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:29 م
علاج اضطرابات النوم
علاج اضطرابات النوم
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نهى هجرس
الزيوت الأساسية عبارة عن سوائل زيتية عطرية يتم استخلاصها من أجزاء مختلفة من النباتات مثل الزهور والبراعم والبذور والأوراق والقشور واللحاء وما إلى ذلك، ويتم استخراج الزيوت الأساسية عن طريق التقطير بالبخار أو سحق أجزاء مختلفة من النبات، وتم استخدام الزيوت الأساسية لعلاج العديد من الأمراض مثل تخفيف التوتر وزيادة الطاقة وتخفيف الصداع وتحسين المزاج وتقليل القلق وعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.


ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم فوائد الزيوت الطبيعية التي تساعد على تحسين النوم...

1. زيت اللافندر
ثبت أن استنشاق زيت اللافندر الأساسي يحسن نوعية النوم، أظهرت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة الطب البديل والتكميلي أن شم زيت اللافندر كان له تأثير إيجابي في تحسين اضطرابات النوم الخفيفة.

2. زيت الزعتر العطري 
يحتوي زيت الزعتر الأساسي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، تم العثور على زيت الزعتر عند استخدامه بمفرده أو مع خليط من المركبات الطبيعية الأخرى المعززة للصحة للحد من الشخير.

3. زيت النعناع الأساسي 
يحتوي زيت النعناع العطري على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والتبريد، يمكن أن يساعد استنشاق زيت النعناع العطري في تنظيف الجيوب الأنفية وتسهيل عملية التنفس.
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