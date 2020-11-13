دون علاج.. 3 أنواع من الزيوت تخلصك من اضطراب النوم والشخير

1. زيت اللافندر

2. زيت الزعتر العطري

يحتوي زيت الزعتر الأساسي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، تم العثور على زيت الزعتر عند استخدامه بمفرده أو مع خليط من المركبات الطبيعية الأخرى المعززة للصحة للحد من الشخير.



