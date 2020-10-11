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مرأة

لتحمى نفسك من الأزمات القلبية لا تتنازلي عن تناول هذه الزيوت

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
الأزمات القلبية
الأزمات القلبية
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لمياء الياسين
 ليست فقط عادات الأكل غير المنتظمة ولكن أيضًا الزيوت الصالحة للأكل تؤثر بشكل كبير على مستويات الجلوكوز في الجسم. يمثل اختيار أفضل زيت للطهي تحديًا دائمًا ، خاصة لمرضى السكر حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر وتفاقم الأعراض.

يجب أن يختار مرضى السكر زيوت الطهي التي قد تساعد في إدارة مستويات الجلوكوز لديهم وهي مفيدة لصحة القلب. تأتي زيوت الطبخ عادة مع ثلاثة أنواع من الأحماض الدهنية: الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة والدهون المشبعة. الأولان يساعدان في إدارة مرض السكري بشكل أفضل وحمايتك من أمراض القلب  و النوبات القلبية  

 إليك بعض من أفضل زيوت الطهي لمرض السكري وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. زيت جوز الهند البكر

يعد  زيت جوز الهند من أفضل زيوت الطبخ لمرضى السكر. أظهرت دراسة أن زيت جوز الهند قد يدعم التوازن الطبيعي للجلوكوز ويعزز جهاز المناعة من خلال استقلاب الأحماض الدهنية. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

2. زيت زيتون بكر ممتاز

 تميل الوجبات المصنوعة من زيت الزيتون إلى رفع كمية صغيرة فقط من سكر الدم مقارنة بزيت الذرة  يمكنك استخدام زيت الزيتون للتتبيل والتغميس والطهي على حرارة منخفضة. تجنب الطبخ على حرارة عالية والقلي بزيت الزيتون.

3. زيت جوز الهند

فعال ضد مرض السكري من النوع 2. وهي غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، وأوميغا 3 والعديد من الفيتامينات ، وهي مفيدة جدا لمرضى السكر. يحتوي زيت الجوز على مستويات عالية من حمض ألفا لينولينيك (ALA) الذي يساعد على تقليل سكر الدم الصائم و HbA1c عند تناوله لمدة ثلاثة أشهر ، 15 جرامًا يوميًا.

4. زيت النخيل

يعتبر زيت النخيل الزيت النباتي الأعلى استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، يرتبط استهلاكه بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. وذلك لأن زيت النخيل يحتوي على 40 في المائة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و 10 في المائة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، وهو أمر جيد من الناحية الصحية ولكنه يحتوي أيضًا على 45 في المائة من الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. ومع ذلك ، فهو مفضل بسبب ارتفاع درجة انصهاره ومقاومته للأكسدة بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة.


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